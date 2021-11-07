Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, günlük sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN PUS VE SİS UYARISI

Meteoroloji, İstanbul genelinde günlerdir etkisini sürdüren sis hadisesine dikkat çekerek uyarısını yineledi. Yapılan uyarıda ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

PAZARTESİ AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:" Marmara Bölgesi'nde Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor. "

MARMARA

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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