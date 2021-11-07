Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek - Haberler
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Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde yağışlı hava beklenmezken, İstanbullar için yoğun sis ve pus hadisesine karşın uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda 8 Kasım Pazartesi akşamına kadar görülecek sis ve pus hadiseleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, günlük sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek

Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek

Meteoroloji, İstanbul genelinde günlerdir etkisini sürdüren sis hadisesine dikkat çekerek uyarısını yineledi. Yapılan uyarıda ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:" Marmara Bölgesi'nde Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor. "

Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek

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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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