Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Kırklareli için karla karışık yağmur ve kar, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimi, Düzce, Zonguldak, Niğde ve Kayseri çevrelerinde ise sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak öngörülüyor.

Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimleri ile Kırklareli'nin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA HAVA DURUMU 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL HAVA DURUMU 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ HAVA DURUMU 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ HAVA DURUMU 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN HAVA DURUMU 9°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

İZMİR HAVA DURUMU 9°C, 16°C

Çok bulutlu

MUĞLA HAVA DURUMU 3°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

ADANA HAVA DURUMU 8°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA HAVA DURUMU 12°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY HAVA DURUMU 9°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA HAVA DURUMU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ HAVA DURUMU -4°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA HAVA DURUMU 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE HAVA DURUMU 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP HAVA DURUMU 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK HAVA DURUMU 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON HAVA DURUMU 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN HAVA DURUMU 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

RİZE HAVA DURUMU 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AMASYA HAVA DURUMU -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimleri ile Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS HAVA DURUMU -9°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA HAVA DURUMU 0°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN HAVA DURUMU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU 3°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP HAVA DURUMU 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT HAVA DURUMU 5°C, 12°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA HAVA DURUMU 8°C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, sabah 3,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa): Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Batı Akdeniz'in güneyi ile Doğu Akdeniz'in batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.