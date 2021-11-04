Metaverse, oyun sektörünü nasıl değiştirecek?

Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, metaverse'ün aslında oyun sektöründe uzun zamandır var olan bir şey olduğunu söyledi. Sürekli konuşulan Z kuşağında hatırı sayılır bir 'gamer' kesimin kendilerine internette farklı bir kimlik oluşturduklarını belirten Küçük, "Anonim kimlik oluşturmak, internetin var oluşundan beri olan bir ihtiyaç." dedi.

"Habbo Hotel ya da Sanalika gibi kendi kurgusal dünyasını oluşturmuş birçok oyun var. Özellikle çocuklar arasında dünyanın en popüler oyunlarından biri haline gelen Roblox da bu oyunlardan biri. Roblox, kendi dünyanızı inşa edip başkalarının oluşturduğu dünyaları ziyaret edebildiğiniz ve sosyal etkileşime girebildiğiniz dev bir oyun; bir evren. Yani şu an herkesin bahsettiği metaverse kavramı aslında zaten hayatımızda. Sadece bu sanal dünya, yeteri kadar gerçekçi hissettirmiyor. Bunun daha gerçekçi hissettirmesi konusunda ise önümüzdeki senelerde VR, AR ve XR gibi teknolojiler bizlere yol gösterecek."

FACEBOOK'UN TOPLADIĞI VERİLERLE GÜÇLÜ BİR ÜRÜN ÇIKABİLİR Mİ?

Metaverse'ün hayatımıza daha fazla girebilmesi için gerçekçilik hissiyatının artması gerektiğini vurgulayan Küçük, bunun artabilmesi için de VR teknolojilerinin gelişmesi gerektiğini söyledi.

"VR cihazları yeteri kadar ulaşılabilir değil. VR'ın daha ulaşılabilir olması ve VR/AR/XR teknolojilerinin daha fazla gelişmesiyle metaverse hayatımıza daha fazla girebilir. Bu konuda en pozitif etki ise tartışmasız Facebook'un, yeni adıyla Meta'nın çok ciddi bir adım atmış olması. Bu adım sadece oyun şirketlerinin ilgisini bu yöne çekmekle kalmıyor, aynı zamanda neredeyse her birimizin üyesi olduğumuz bu dev ağda toplanan verilerle gerçekten güçlü ve gerçekçilik hissiyatı yüksek bir ürün çıkabilir mi sorusunu akıllara getiriyor."

VR OYUN STÜDYOLARI, HENÜZ MOBİL OYUN STÜDYOLARI KADAR İLGİ GÖRMÜYOR

70'ten fazla oyun stüdyosuna destek veren Game Factory'nin CEO'su, Türkiye'deki VR oyunu geliştiren stüdyoların finansal kaynaklara ulaşmakta problemler yaşadığını belirtti.

"Türkiye'de VR ve AR gibi teknolojilerle ilgilenen birçok oyun stüdyosu bulunuyor. Bu oyun stüdyoları niş bir kitleye hitap ettiğinden mobil oyun stüdyoları kadar ilgi göremiyor, haliyle finansman ve destekler konusunda problemler yaşayabiliyorlar. Game Factory olarak VR oyunu geliştiren stüdyolar da dahil olmak üzere Türk oyun stüdyolarına ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Günün sonunda VR teknolojisi, oyun sektörünü ve metaverse'ün gelişimini çok yakından ilgilendiriyor."

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GERÇEK DÜNYADAKİ GİBİ TİCARETLERİN YAPILDIĞI ONLİNE OYUNLAR MEVCUT

Metaverse'ün blockchain tabanlı bir evren olduğunu söyleyen Küçük, "Blockchain dendiğinde akla sadece coin'lerin gelmesi doğru değil." dedi.

"Metaverse, şu an için blockchain teknolojilerinin ve birimlerinin uyum içerisinde çalışabileceği bir evren olarak görünüyor. Blockchain dendiğinde akla sadece coin'lerin gelmesi kesinlikle doğru bir yaklaşım değil fakat gerçekçi baktığımızda bu durumun en büyük sebebi ise metaverse üzerinden yapılacak ticaretler ve kullanılacak para birimi."

Oyuncuların tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi bazı online oyunlarda da ticaret yaptığını belirten Küçük, metaverse'te olacak olan ticaretlerin aslında şu anda da gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Metaverse'te olacak olan ticaretler aslında şu anda da gerçekleşiyor. Simülasyon ya da rol yapma oyunu olarak tabir ettiğimiz online oyunlar (WoW, New World gibi) halihazırda kendi para birimleri üzerinden bir ekosistem, bir market oluşturmuş durumda. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi bu dünyalarda da oyuncular pazarlıklar yapıyor, ticaret yapıyor, para biriktiriyor, yatırım yapıyor ve parasını değerlendirebiliyor. Bu ve bunun gibi aktivitelerin metaverse'te de olacağı kesin. Metaverse içerisindeki para biriminin merkeziyetsiz bir token/coin olması, bunun da gerçek dünyadaki bir para birimiyle takas edilebilir bir hale gelmesi hem şirketler hem de kullanıcılar açısından bir avantaja dönüşebilir."

METAVERSE'ÜN RİSKELRİNDEN KORUNABİLMEK İÇİN ÇOCUKLARA UYGUN BİR EĞİTİM VERMELİYİZ

Çocukların metaverse'ün içerisindeki uygunsuz içeriklerden nasıl korunabileceğine ve ailelerin bu konudaki görevlerine değinen Küçük, "İnternete bu kadar korkarak bakılmasını da doğru bulmuyorum." dedi.

"Öncelikle internetin çocuklar için tam anlamıyla herhangi bir şekilde güvenli olduğuna ya da olabileceğine inanmıyorum. Aynı şekilde, internete bu kadar korkarak bakılmasını da doğru bulmuyorum. Özellikle oyunlar konusunda gerçek olmaktan uzak birçok endişe de görüyorum. Cinsel içerikli ya da şiddet içerikli ögelerle karşılaşma gibi riskler, özellikle Roblox gibi sosyal rol yapma oyunlarında her an olabiliyor. Çünkü bu tarz oyunlarda karşınızdaki anonim karakterler ile her an iletişime geçebiliyorsunuz."

Küçük'e göre ailelerin çocuklarını kısıtlamaları yerine, çocuklarına dış dünya için verdikleri eğitimi dijital dünyaya uyarlayarak vermeleri gerekiyor.

"Çocuklarımızı bu risklerden koruyabilmek adına onları oyun gibi büyük bir eğlence ve yaratıcı bir araçtan uzak tutmak yerine çağa uygun yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza nasıl zamanında 'Yabancılarla konuşma." dendiyse, bu önemli eğitimi günümüze uyarlamamız gerekiyor. Sadece oyun genelinde değil, internet genelinde bir eğitim olmalı bu. "Sosyal medyada ne paylaştığına dikkat et, konumunu her yerde paylaşma, tanımadığın biri mesaj atarsa cevap verme." gibi. Bu, temel eğitimlerden biri haline gelirse internetteki risklerin birçoğunun daha kontrol edilebilir ve çözülebilir olduğunu görebiliriz."

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