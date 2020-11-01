Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor

01.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:44

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akibet şüphesiz ki gerçekleşecektir" dedi.

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı, Rize Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem Başbakanı merhum Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

BİRÇOK SİYASİ İSİM KATILDI

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Mesut Yılmaz'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi. Musalla taşına konulan tabutun başına gelen Berna Yılmaz ellerini göğsünde birleştirerek dua etti.

Eski başbakan Mesut Yılmaz, Erdoğan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor
Berna Yılmaz ellerini göğsünde birleştirerek dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören için camiye geldi. Cenaze törenine birçok eski ve yeni siyasi de katıldı.

Mesut Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz'ın yanında toprağa verilecek.

Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MESUT BEY'İN MEKANI CENNET OLSUN

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tansı Çiller de katıldı. Erdoğan, konuşmasında ''Cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akibet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000'e yakın yaralımız, 50'ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Birlik, beraberliğimiz en büyük zenginliğimiz olacaktır. Milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

Eski başbakan Mesut Yılmaz, Erdoğan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tören öncesi polis, cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlar belirlendi.

Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

  • Aksoy Sokağa araç girişi
  • Sırma Perde Sokaktan kapatılıp
  • Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecek
  • Karacaahmet Mezarlığı istikametinden
  • Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben
  • Mahir İz caddesi istikametine giden akım
  • Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım
  • Mütevelli Çeşme Caddesi'ne verilecek
  • Kısıklı Caddesi'nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım
  • Kısıklı Caddesi'ne verilecek
  • Kısıklı Caddesi'nden gelip Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben
  • Mahir İz Caddesi'ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp
  • Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek
  • Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecek.

İstanbul Valiliği, alternatif güzergah olarak ise Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Tophanelioğlu Caddesi'ni belirledi.

Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER

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