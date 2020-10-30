Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefat haberinin ardından çok sayıda siyasi, başsağlığı paylaşımlarında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok isim, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Mayıs ayında beyninde tümör saptandıktan sonra ameliyata alınan ve ameliyatın ardından tedavisi devam eden 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, bugün hayatını kaybetti.Türkiye'de 1991 ve 1999 yıllarında arasında başbakanlı görevini yürüten Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından çok sayıda başsağlığı yazısı yayınlandı. Başta siyasiler olmak üzer çok sayıda isim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Yılmaz Ailesine taziye mesajında bulundu.

KALIN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.''

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajında ''Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, " Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

MUHARREM İNCE'DEN BAŞSAĞLIĞI

CHP'li Muharrem İnce ise ''Önceki Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.'' sözleriyle mesaj yayınladı.

SOYLU, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından, ''Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da birçok isim gibi mesaj yayımlayarak, ''Hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.'' sözleriyle taziye mesajında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN MESAJ

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda ''Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Bugün vefat eden değerli siyaset ve devlet adamı, önceki Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.'' sözleriyle Yılmaz Ailesinin acısını paylaştı.