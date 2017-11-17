Mesnevi'den Bir İbret Hikayesi Tiyatro Sahnesinde

MUSA ALCAN - Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ulvi Alacakaptan, Mesnevi'den yola çıkılarak kaleme alınan tiyatro oyunuyla gençleri uyuşturucunun zararlarına karşı uyarmaya hazırlanıyor.



Birlik Sanat, Ahmet Mercan'ın "İçimdeki Aslan" isimli oyunundan hareketle hazırlanan "Ah AVM Vah GSM" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.



Oyunun yönetmeni Ulvi Alacakaptan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle sahneye koyulacak oyun hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların sonuna geldiklerini ve seyirciyle buluşmak için heyecanlandıklarını söyledi.



Seneye tiyatro sahnesindeki 50. yılını dolduracağına işaret eden Alacakaptan, "Çok güzel gidiyor. Hep derler ya 'Çok eğleniyoruz' diye, çok eğlenmiyoruz, yoruluyoruz ama keyif duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Alacakaptan, oyunun çok ilginç bir hikayesi olduğunu belirterek, "En anlaştığım, beraber üretmekten zevk aldığım arkadaşlarla beraberim. Herkes oyunun üzerine titriyor. Biraz sert olsa da biz de onların üzerine titriyoruz. İyi olacak inşallah." dedi.



"Uyuşturucular dönüşü olmayan yollardır"



Yazar Ahmet Mercan'ın çok iyi bir iş çıkardığını aktaran Alacakapran, şöyle devam etti:



"Bu bir Mevlana fablı. Fabl, bilindiği gibi 'hayvan hikayesi' demek. Mevlana'nın Mesnevisi bir sürü ibretli hayvan hikayeleriyle dolu. Bu bir ibret hikayesi fakat hayvan hikayesi olduğu zaman seyirciler çocuk oyunu zannediyorlar. O yüzden afişlere 'Çocukları getirmeyin' diye yazacağız herhalde. Çünkü fabl ile başlayan ama oradaki hırs, iktidar, isyan konusunu işleyen, birden uyuşturucu müptelası bir lise öğrencisinin dimağına akan bir oyun. O da 'Nereye geldim' diye şaşırıyor. Oradan bilge bir kişinin yardımıyla çocuğun kurtuluşa ulaşmasının hikayesi."



Alacakaptan, hemen hemen her oyunda farklı tiyatro dilleri ve biçimlerini denediklerine dikkati çekerek, bu oyunun hem eğlenceli hem düşündürücü olduğunu söyledi.



"Ah AVM Vah GSM" oyunu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın GENÇDES programından yararlandığını anlatan Alacakaptan, bakanlık tarafından gençlere yönelik yürütülen faaliyetlerin sevindirici olduğunu dile getirdi.



Alacakaptan, oyunda seyircilere bir nevi öğüt vermeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Belki de sadece gençlere öğüt vermek değil de onların anne - babalarına, onların yetişmelerinde payı olanlara, öğretmenlerine falan bir yol göstermek. Bu da bir yol, tabii bir sürü yol var. Aslında uyuşturucu konusunda sanat yapmak çok bıçaksırtı bir iş. Hemen yanlışa düşebilirsiniz. Dünyada hep tartışılıyor çünkü. Uyuşturucunun getirdiği şeyleri gösterirken, danslarla konserlerle falan bir anda çekici hale getirme tehlikeniz var. Bu oyun öyle yapmıyor."



Uyuşturucu problemine dikkati çeken ve sanatın bu sıkıntıyı anlatmak için birçok yoldan biri olduğunu söyleyen oyuncu, "Bu oyun bizim bu konuya ilk eğilişimiz değil. Uyuşturucu kullanma yaşı çok aşağılara düşmüş durumda. Bu konuda bilgilendirme çabaları var fakat yeterli değil. Bir kere laf baştan doğru değil. Çünkü uyuşturucu dediğiniz şeylerin çoğu uyarıcıdır. Uyuşturucu deyince uyutuyor gibi geliyor ama öyle değil. Özellikle sentetik uyuşturucular dönüşü olmayan yollardır. Bir kere o yola girmesine engel olmak lazım. O yola girdikten sonra döndürmek çok daha zordur." ifadelerini kullandı.



"Seyirci kalmayın, seyirci olun"



Ulvi Alacakaptan, kendisiyle birlikte 7 kişinin sahne aldığını bildirerek, "Özellikle Milli Eğitim'le iş birliği yaparak liselerde, belki yaz geldiğinde gençlik kamplarında, tam bizim hitap edeceğimiz seyirciye oralarda ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Oyundaki müzikli sahnenin çok akılda kalıcı olduğu değerlendirmesini yapan Alacakaptan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Seyirci kalmayın, seyirci olun. Oyuna gelmek istemiyorsanız oyuna gelin."



"Ah AVM Vah GSM" oyununda Alacakaptan'ın yanı sıra Bülent Develi, Kamil Demir, Nurettin Küçüksavcı, Senem Sönmez Arslan ve Ümit Saçlı rol alıyor.



Yaklaşık 1 saat süren oyun, yarın 19.00'da Beyoğlu Cüneyt Türel Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.