Meslektaşını öldüren asistan doktora savcı müebbet hapis istedi (1)
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Meslektaşını öldüren asistan doktora savcı müebbet hapis istedi (1)

Meslektaşını öldüren asistan doktora savcı müebbet hapis istedi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

SARIYER Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 

Savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle müebbet hapsini talep etti. Kaan Erol ailesinin avukatı, "Bu kabul edilemez" diyerek mütalaayi kabul etmediğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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