Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu! "33 sene boşa yaşamışım"

Geçtiğimiz cuma günü doğum yapan Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve kızları Elif Özüm'le hastaneden çıkarken görüntülendi. Kızı ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özbey, "Her şey yolunda ve sağlığımız yerinde. Bir an önce evimize gidip yeni hayatımıza alışmaya çalışacağız" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Elif Özüm'ü kucağınıza ilk aldığınızda neler hissettiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "33 sene boşa yaşamışım. Artık hayatımız onun üzerine kurulu. İnşallah sağlık ve mutlulukla, güzel bir hayatı olur." (Behlül AYDIN)

Teyze yeğen sevgisi

Oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Erçel önceki gün yeğeninin saçını topladığı anları Instagram hesabından yayınlayarak, "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." notunu düştü. Oyuncu, ablası, eniştesi ve yeğeni ile birlikte çekilen karesini de "Harika ailem" diye paylaşmıştı.

Hamile değilim

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina'yla Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktı. Boz "Bugün set yok. 'Akıncı'nın çekimleri güzel gidiyor. Hareket ve aksiyon bol... Fakat benim karakterim daha sakin. Aslında bir de romantik komedi işinde olursam fena olmaz. Ben daha çok romantik komedi işlerini seviyorum" dedi. Ünlü oyuncu, hamile olduğu iddialarını da yalanladı: "Hamile değilim. İkinci çocuğu düşünüyoruz fakat şu an bir bebek beklemiyoruz." (Sayit DURMAZ)

Denizden geldi

Geçen hafta sonu nişanlısı Nazlı Kayı ile Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden Hacı Sabancı önceki gün Bebek'te görüntülendi. Deniz yoluyla Bebek'e gelen ünlü iş insanı soruları konuşmak istemediğini belirterek yanıtsız bıraktı. (Deniz BOY)

İlişkimiz güzel gidiyor

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Gamze Topuz ve Tümer Metin önceki akşam Akmerkez'deydi. Ünlü çift mağazaları gezerek küçük ev eşyaları satın aldı. Tümer Metin muhabirlerin "Evlilik yakın mı?" sorusunu "Arkadaşlar ilişkimiz güzel gidiyor. Biraz alışveriş yaptık. Teşekkürler" diyerek yanıtladı. (Sayit DURMAZ)

Maske takıyorum

Oyuncu Hakan Meriçliler önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Meriçliler, hakkında çıkan "Maske takmıyor" haberleri hakkında sitem etti. Oyuncu, "Spordan çıktım. Mümkün olduğunca sağlıklı olmaya çalışıyorum. İşlerimizin açılacağını umut ediyorum. Bu arada 'Hakan maskesiz geziyor' diyenlere de bu halim kapak olsun" dedi. (Sayit DURMAZ)

Alışveriş günü

Fenerbahçe'nin sportif direktöre Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ve kızları Zeynep Neda ile Meryem Leyla'yla önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Belözoğlu ailesi, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. (Sayit DURMAZ)

Doğum kiloları gitti

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, kısa sürede doğum kilolarını verdi. Oyuncu, spor kombinle çekilmiş yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal'ın eskisinden daha fit olması ise dikkatten kaçmadı. Emzirme eğitimleri alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladığı öğrenildi.

Utangaç çift

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, eşi Yasemin Akbaba'yla önceki gün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde objektiflere yansıdı. Yıldız futbolcu hamile olan eşinin kontrolü olduğunu söyledi. Çift, hastane çıkışında utangaç tavırlarıyla dikkat çekti. Futbolcu, basın mensuplarına görüntü almamaları için ricada bulundu. (Behlül AYDIN)

Aile özlemi

Bursaspor'un deneyimli futbolcusu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla önceki gün İstinyePark'taydı. Futbolcu, ailesinin hala İstanbul'da yaşadığını bu yüzden izin alarak onları görmeye geldiğini söyledi. Tüm gününü ailesiyle geçiren Hurmacı, çocuklarına oyuncak da aldı.

Meleğim 1 yaşında

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, eşi Asena Dursun'la birlikte kızları Lidya'nın doğum gününü kutladı. Evde yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabına yükleyen Ahmet Dursun, "Minik meleğim bugün 1 yaşına bastı. İyi ki doğdun, iyi ki bizim kızımızsın. Seni çok ama çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet