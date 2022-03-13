Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var - Haberler

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Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi. Ünlü oyuncunun pozlarına ilginç emojiler koyması ise dikkat çekti.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, attığı her adımla gündem olmayı başarıyor. Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

"KARDA GÜNEŞLENİYORUM"

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen Merve Boluğur, ip askılı bluzuyla karlar içinde poz verdi. Boluğur paylaşımına "Karda güneşleniyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımını çoğu hayranı beğenirken, ünlü oyuncunun birkaç paylaşımı bazı kullanıcılara tuhaf geldi. İşte o paylaşımlar.

Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var

Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var

Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var

Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur, Instagram, Magazin, Haberler

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