Mert Avcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı (26) hakkında hazırlanan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeterli delil toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle iadesine karar verilen iddianame ile ilgili gelişme yaşandı. Savcılığın itirazını değerlendiren Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

Yargılamayı yapan Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin başından beri verdiği kararlarla, tarafsızlığına halel gelmesi nedeniyle reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Avukat Epözdemir, "Bu taleplerimiz her seferinde gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir. Nihayetinde son olarak verilen ve üst mahkemece kaldırılan iddianamenin iadesi kararı da bu şüphelerimiz haklı çıkarmıştır. Müvekkiller de Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafsız olmadığına dair yerleşik bir kanaat hasıl olmuştur. Bu mahkemeden adalet çıkmayacağı aşikardır. Daha önce bunu birçok kez ifade etmiştik, bu kere tarihe not düşmek için burada tekrar ifade etmek istiyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki mücadelemiz bundan sonra da sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.