Mersin nerede, haritadaki yeri neresi? Mersin'in yemekleri nelerdir? Mersin hangi bölgede bulunur? Mersin'in ilçeleri neler?

MERSİN (Haberler.com) - Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve bu ilin merkezidir. Dördü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi vardır. Mersin'de gezilecek yerler neresidir? Mersin'in nüfusu kaç? Mersin'in haritadaki yeri neresi? Mersin nerede bulunuyor? Mersin ile ilgili bilgiler sizlerle...

MERSİN NEREDE?

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve bu ilin merkezidir. Dördü merkez ilçe olmak üzere 13 ilçesi vardır. Mersin Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasındadır. Şehirde Turizm, Sanayi, Denizcilik, Gelişmiştir. Ülkenin en kalabalık onbirinci ili olan Mersin, 2020 itibarıyla 1.868.757 kişilik nüfusa sahiptir.

MERSİN HARİTADAKİ YERİ

Mersin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Mersin haritadaki yeri

MERSİN'İN İLÇELERİ NELERDİR?

Merkezdeki ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut'tur. Toplam on üç ilçesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasındadır.

MERSİN'İN NEYİ MEŞHUR?

Mersin ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tantuni

Gölevez

Tarsus Lahmacunu

Tarsus Yayla Bandırması

Ciğer

Kerebiç

Cezerye

Tarsus Kebabı

Kaynar

Batırık

Mersin Sıkması

Mersin'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER

Mersin Marina: Türkiye'nin Doğu Akdeniz çanağındaki en büyük marinası olma özelliğine sahip. 2011 yılında halka açılmıştır. 1000 yat alabilme kapasitesi ileRestoran, SPA, bar, yat kulübü ve spor merkezi gibi birçok sosyal olanağıda mevcuttur.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti: Kent ismini güneşten almaktadır. Birçok medeniyeti barındıran içinde bulunduran kent, şu sıralar kazı çalışmaları nedeniyle kapalıdır.

Yumuktepe Höyüğü : Mersin'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe Höyüğü, dünyada tarımın ilk yapıldığı yerler arasındadır. MÖ 7 bin yıllarına uzanan bir geçmişe sahiptir.

Tarsus : Mersin'in ilçesi olan Tarsus, 650 metre yükseklikte yer alır. Önemli yapısı olan Gülek Kale, haftanın 7 günü zaman sınırlaması olmadan ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Kisecik Kanyonu: Saklı cennet olarak adlandırılan doğa harikasıdır. Mavi ve yeşilin uyumunu gözler önüne seren Kanyon'da,yüzmek ve sal gezisi yapmak mümkün.

Mersin Arkeoloji Müzesi: Bu müze içinde sosyalleşme imkanı oldukça fazladır. sergi salonları, çocuklar için arkeopark uygulama alanları, kütüphane, hediyelik eşya gibi salonlarda mevcuttur. Müzede toplam 1435 adet eser sergilenmektedir.

Hz. Muğdat Cami : Ankara Kocatepe Camisi'nden sonra Cumhuriyet Dönemi'nin ikinci büyük camisidir. Hz. Miktad'ın türbesi bulunmaktadır.

Mersin Deniz Müzesi : Pazartesi günleri kapalı olan müze, mesai saatlerinde ziyarete açıktır. 800 kitaplı kütüphaneye sahip müzede, dönemlere ilişkin gemi modelleri, sancak, arma, askeri kıyafetler, kesici, delici ve ateşli silahlar ile yağlı boya tablolar sergilenmektedir.

Silifke : Mersin'in tarih bakımından en zengin yöresi. Kilise kalıntıları, mağaraları, plajları ve enfes kıyıları ile kendine hayran bırakır. Silifke kalesi ise tüm şehre hakim, yamacın zirvesine kurulu. Silifke merkezde yer alan Roma Tapınağı veya Zeus Tapınağı olarak da biliniyor.

MERSİN'İN MEŞHUR YİYECEKLERİ NELERDİR?

Tantuni: Hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Mersin ile özdeşleşen yiyecek, lavaş ve özel sos ile servis edilir.

Kerebiç: İç harcı olarak ceviz ve fıstık kullanılan lezzet, Mersin'in önemli lezzetleri arasındadır. Üzerine dökülen köpüğü ile muhteşem tatlı çeşididir.

Mamül: İçerisinde hurma püresi, bulunan bir çeşit kurabiye türüdür. Şekil vermek üzere hazırlanmış tahta düzenekler vardır.

Sıkma: Patates ya da soğan kavrularak hazırlanır. Karışım lavaşa sarılarak servis edilir.

Kaynar: İçerisinde fındık, fıstık, ceviz ve çeşitli baharatlar ile hazırlanır. Sıcak servis edilir.

Şalgam : Turşucuların her sokak başında olduğu ve tadına doyamayacağınız şalgamları mutlak denemelisiniz.

Cezerye: Havucun başrolde olduğu cezerye, Mersin'e uğramış çoğu kişinin hediye olarak aldığı lezzettir.

Ciğer kebap: Oldukça sık tüketilen ve baharatlar ile zenginleştirilen lezzet, damaklara bayramı yaşatacaktır.

Humus: Nohut, limon ve tahin karışımı Mersin'de yemelisiniz.

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