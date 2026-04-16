Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Altın kaçakçılığı suçundan İnterpol tarafından da Kırmızı Bültenle aranan Ingılab Babayev (38), polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucu Eyüpsultan'da yakalandı. Şüphelinin, 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan uluslararası düzeyde İnterpol Kırmızı Bülten ile aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev (38), uzun süredir firari durumdaydı.

2024 YILINDA ELE GEÇİRİLEN 16 KİLOGRAM ALTIN KAÇAKCILIĞININ ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında gerçekleşen olayda, polis ekipleri, şüphelendikleri iki güvenlik görevlisinin üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelilerin beline gizlenmiş halde 16 kilogram ağırlığında 32 adet külçe altın ele geçirildi. Dubai'den geldiği tespit edilen altınların izini süren polis ekiplerinin, düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalanmıştı. Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri İngılab Babayev ise kaçmayı başarmıştı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlenmişti.

AİLESİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI, YAKALANDI

Babayev, bir süre önce ailesini İstanbul'a çağırdı. Ailenin İstanbul'a dönmesi üzerine polis ekiplerinin takibi başladı. Eyüpsultan'da bulunan bir rezidansta saklandığı tespit edilen Babayev, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı