Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından aranan Ingılab Babayev, altın kaçakçılığı suçlamasıyla Eyüpsultan'da yakalandı. 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlendi.

Altın kaçakçılığı suçundan İnterpol tarafından da Kırmızı Bültenle aranan Ingılab Babayev (38), polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucu Eyüpsultan'da yakalandı. Şüphelinin, 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan uluslararası düzeyde İnterpol Kırmızı Bülten ile aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev (38), uzun süredir firari durumdaydı.

2024 YILINDA ELE GEÇİRİLEN 16 KİLOGRAM ALTIN KAÇAKCILIĞININ ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında gerçekleşen olayda, polis ekipleri, şüphelendikleri iki güvenlik görevlisinin üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelilerin beline gizlenmiş halde 16 kilogram ağırlığında 32 adet külçe altın ele geçirildi. Dubai'den geldiği tespit edilen altınların izini süren polis ekiplerinin, düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalanmıştı. Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri İngılab Babayev ise kaçmayı başarmıştı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlenmişti.

AİLESİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI, YAKALANDI

Babayev, bir süre önce ailesini İstanbul'a çağırdı. Ailenin İstanbul'a dönmesi üzerine polis ekiplerinin takibi başladı. Eyüpsultan'da bulunan bir rezidansta saklandığı tespit edilen Babayev, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü

Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı