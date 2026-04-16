İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Kütahya İl Teşkilatı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Açıklamada, MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, 34. madde uyarınca teşkilatın kapatıldığı belirtildi. Fesih kararının ardından aynı yetki çerçevesinde yeni bir görevlendirme de yapıldı. Buna göre, Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklama, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

