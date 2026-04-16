İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın partisinin Kütahya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. İstanbul'un ardından Kütahya'nın da feshedilmesi sonrası Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Kütahya İl Teşkilatı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Açıklamada, MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, 34. madde uyarınca teşkilatın kapatıldığı belirtildi. Fesih kararının ardından aynı yetki çerçevesinde yeni bir görevlendirme de yapıldı. Buna göre, Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklama, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü

Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

Ailesiyle Alanya'ya gelen genç turist hayatını kaybetti