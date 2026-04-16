Saldırıda ölen öğretmenin eşi tabut başında fenalaştı

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde acılı eşinin fenalaşması yürekleri dağladı.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda öğrencilerine siper olup 3 kurşunla hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ayla Kara’nın cenazesi, morgdan alınarak Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’ne getirildi.

Cenaze, Tekir Mahallesi Çarşı Camii’ne getirilerek musalla taşına konuldu. Öğretmenin eşi Ramazan Kara ile oğulları Furkan ve Ertuğrul, tabut başında gözyaşı dökerek dua etti.

EŞİ CENAZEDE FENALAŞTI

Cenaze töreni sırasında camiye gelen eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Ayla Kara’nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kara’nın oğullarından Furkan’ın avukat, Ertuğrul’un öğrenci olduğu, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.

SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün meydana gelen saldırıda Ayla Kara’nın yanı sıra 10 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında saldırganın babası U.M. tutuklandı.

