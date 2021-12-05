Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından "Erken ve Hemen Seçim" sloganlarıyla miting yapmaya karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Mersin oldu. Hem miting yeri hem de katılan kişi sayısı nedeniyle hala yankıları süren Mersin mitinginden sonra ikinci durak da şimdiden belli oldu. Buna göre CHP, ikinci mitingini Kocaeli'de gerçekleştirecek.

İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

KOZ haber sitesinden Mevlüt Can Özçelik'in aktardığına göre, CHP İzmit İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı partisinin ikinci mitinginin Kocaeli'de olacağını açıkladı.

"DAHA FAZLA BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Yıldızlı konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Biz diyoruz sahaya inin. Biz size hasret değiliz sahaya inin de esnaf ne yapıyor diye bakın. Ben seninle yürümeye meraklı değilim. İn esnafın çiftçinin haline bak. Önerilere dikkat etmeleri gerekiyor. Sıkıştıkça PKK terör örgütü. Anında örgütlü olma şansınız var. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı

"İKİNCİ MİTİNG KOCAELİ'DE YAPILACAK"

İktidar çok yakın bize, iktidar gözüküyor. Eksiğimiz olabilir eleştiriye de açığız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hafta sonu Mersin'de mitingimiz var. Buna çevre illerden katılım olacak. 2. mitingin de Kocaeli'de olması için söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve 2. miting Kocaeli'de olacak."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet