Mersin Kurbanlık Paralarını Çaldıkları İddia Edilen Şüpheliler Kendilerini Savundu Hd

Mersin'de girdikleri evlerden kurbanlık paralarını çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, Biz yapmadık, suçu üzerimize attılar dedi.Kurban Bayramı öncesinde Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Karaduvar ve Çay mahallelerindeki 11 farklı evden kurbanlık paralarının çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak aralarında pusu kurdu. Hırsızların 34 BID 374 plakalı kiralık otomobille gezdiğini saptayıp aracı ve şahısları takibe alan polis, farklı suçlardan da sabıkaları bulunan 37 yaşındaki Necmettin A. ile Abdullah B.'yi (22) yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüpheliler suçsuz olduklarını ileri sürerken, Necmettin A. basın mensuplarının, 'Vatandaşın kurbanlık parasını ve bir kadının ameliyat için biriktirdiği paraları çaldığınız doğru mu' sorusuna, Kesinlikle biz çalmadık, biz yapmadık. Ben kimseyi tanımıyorum, daha yeni cezaevinden çıkan bir insanım. Bu suçları yapmadım, beni vurdular. Yüzümden, her yerimden belli. Zorla suçu üzerime attılar şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan polis 2 hırsızlık şüphelisini daha arama çalışmalarını sürdürüyor.