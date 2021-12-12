Mersin Büyükşehir'in Üreticilere Ekipman Desteği Sürüyor

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa destek projeleri aralıksız devam ediyor. Her bölgenin üretim özelliğine göre makine desteği veren Büyükşehir Belediyesi, 4 tarımsal kalkınma kooperatifine zeytin boylama makinesi teslim etti. Zeytin üreticileri makine sayesinde hem maliyetten hem de zamandan tasarruf etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir'den zeytin üreticilerinin işini kolaylaştıran makine

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde teslim edilen zeytin boylama makineleri, zeytin üreticilerinin hem maliyetlerini asgariye indiriyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Mersin genelinde tarımsal destek projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet yürüten 4 tarımsal kalkınma kooperatifine zeytin boylama makinesi desteğinde bulundu. Yoğun iş gücünü hafifleten, saatte 2 bin kilo zeytini eleyebilen zeytin boylama makinelerinden biri de Tarsus'ta bulunan S. S. Hacıhamzalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edildi.

"Vermiş olduğumuz makine saatte 2 ton kapasitelidir"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde görevli ziraat teknikeri Ramazan Üredi, "Üreticilerimiz vermiş olduğumuz katkıyla bahçede topladıkları zeytinleri el değmeden, kaliteli bir şekilde boylarına göre sınıflandırıyorlar. Bu sayede hem işçilikten hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ediyorlar. Vermiş olduğumuz makine saatte 2 ton kapasitelidir. Üreticimiz 1 ton zeytin elediği zaman bu makineyle 1500 lira karları oluyor. Bu sayede üreticilerimizi hem girdi maliyeti hem eleme maliyetinden kurtarmış oluyoruz. Bu yıl toplamda 4 adet zeytin boylama makinesi verdik. Bunlar; Tarsus Hacıhamzalı, Sucular Mahallesi, Silifke Kargıcak Mahallesi, Mut Üreticiler Birliği Kooperatifi" dedi.

"Bu makineyle çevre köylere de hizmet veriyoruz"

Hacıhamzalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayhan Özer, makineyi çevre mahallelerde bulunan üreticilerin de kullandığını kaydederek, "Zaman içerisinde ihtiyacımız olduğundan dolayı, köy adına muhtarımızın aracılığıyla Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den zeytin boylama makinesi talebinde bulunduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, gönderdi ve kullanıyoruz. Aynı zamanda bu makineyle çevre köylere de hizmet veriyoruz. Göçük, Kızılçukur, Albeyli, Sıraköy, Muhat ve Hacıhamzalı'nın bütün halkı zeytinini getirip burada boylama makinesinde boyluyor. Biz de kooperatif olarak, hiçbir üreticiden ücret talep etmeden bu hizmeti veriyoruz. Başkanımıza hem köylülerimiz hem kooperatif adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Boy boy seçiyoruz, istek olunca da satıyoruz"

Zeytin üreticisi kadınlardan Zeynep Özer, makine sayesinde işlerinin çok kolaylaştığını söyleyerek, "Vahap Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Eskiden zeytinleri ellerimizle seçiyorduk, savanların üzerine döküyorduk. Ama şimdi makinemizi gönderdi. Boy boy seçiyoruz, istek olunca da satıyoruz. Zamandan faydalanıyoruz, akşam geliyorduk, yorgun yorgun seçiyorduk eskiden. Ama şimdi makinemize döküyoruz, evimize gidiyoruz, zamanımızı da hiç öldürmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hüsniye Destele ise eskiden işlerinin saatlerce sürdüğünü ifade ederek, "Önceden dağdan toplar gelirdik akşama kadar. Temizlemek bayağı bir uzun sürerdi. Şimdi kolayladı yani. Ağaçtan, dağdan topluyoruz, doğruca buraya getiriyoruz. Yani evde seçme yok" dedi.

Yayın Tarihi: 12. 12. 2021 09: 31: 25

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