Mersin Büyükşehir, Erdemli'ye Lamos Köprüsü'nü Kazandırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yapımına başlanan Lamos Köprüsü ve bağlantı yollarının yüzde 80'i tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yapımına başlanan Lamos Köprüsü ve bağlantı yollarının yüzde 80'i tamamlandı. Mahallenin ortasından geçen Limonlu Çayı'nın üzerinde kurulan köprü, mesafeleri azaltıp Mersinlileri birbirine daha da yakınlaştıracak.

Erdemli'nin bir derdine daha Büyükşehir çare oldu

Mersin'in turizm ve tarım alanında gözde ilçelerinden Erdemli'nin Limonlu Mahallesi'ni ortadan ikiye ayıran Limonlu Çayı'nın üzerinde yer alan tek şeritli tarihi taş köprü zaman içerisinde kullanılamaz duruma geldi. D-400 karayolunun doğusundan veya batısından mahalleye giriş yapan sürücüler ise Limonlu Çayı'nın diğer tarafına geçebilmek için kilometrelerce ötedeki köprüyü kullanmak zorunda kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Limonlu Mahallesi sakinlerinin derdine çare olarak 'Lamos Köprüsü' inşaatına başladı.

Köprünün yüzde 80'i tamamlandı Ekipler, projenin fiziki gerçekleşme oranında yüzde 80'lik kısmı tamamladı. 4 bin metreküp taş duvar imalatı, 86 adet fore kazık imalatı ve 5 bin metreküp taş dolgusu yapımını bitirerek zayıf zeminde güçlendirme yapan ekipler, prekast kirişlerin montaj işlemini sürdürüyor.

'Lamos Köprüsü' üreticilere de fayda sağlayacak

D-400'den Limonlu Mahallesi'ne girip bölge turizmi açısından büyük öneme sahip olan Kayacı Vadisi'ne doğru devam edecek vatandaşlar için büyük önem taşıyan köprü, üreticilere de fayda sağlayacak. Sürücüler, Kayacı Vadisi'ne daha kısa ve güvenli bir geçiş hattından ulaşım sağlama imkanı yakalarken, seralarda muzlarını üreten mahalle sakinleri ise kilometrelerce mesafeyi kat etme zahmetinden kurtulacak. Limonlu Mahallesi sakinleri, sağlık ocağından pazar alanına kadar birçok noktaya da daha rahat ulaşabilecek.

"Kayacı Vadisi'ne daha rahat ulaşım sağlanabilecek"

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Erdemli Şube Sorumlusu Emrah Erdoğan, mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talep üzerine incelemeler yapıldığını belirtti. Ardından köprü inşaatına başlandığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha önce tarihi bir köprü vardı. Koruma altına alındığı için böyle bir köprü yapımına ihtiyaç duyulduğu tespit edildi ve köprü inşaatına başlandı. Vatandaşlar tarihi taş köprü üzerinden geçiyorlardı. O da tek arabanın zorlukla geçtiği dar bir köprüydü. Şimdi geniş, konforlu, güvenli bir köprü inşa ederek vatandaşımızın daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde dere üzerinden geçişlerini sağlayacağız. Limon Mahallemizi Kocahasanlı ve Üçtepe Mahallesi'ne bağlayacak. Limonlu Mahallesi'nden Esenpınar ve hatta İç Anadolu'ya kadar uzanan bir grup yolu durumunda olacak. Yaylacıların da daha konforlu, daha güvenli bir şekilde dere üzerinden yaylalara ulaşımını sağlayacağız. Turizm açısından ise Kayacı Vadisi dediğimiz, doğa turizmi olan bölgeye daha rahat ulaşım sağlanabilecek" dedi.

"Çok güzel, modern bir köprüye kavuşacağız"

Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik ise tarihi taş köprünün artık ihtiyacı karşılayamaz noktaya geldiğini belirterek, "Zemininde oynama olduğu için herhangi bir tadilat yapılamıyor. Dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bizim diğer alternatif yolumuzun daha uzun mesafede olmasından dolayı bu köprüye ihtiyaç vardı. Sağlık ocağımıza ve kapalı pazar yerine ulaşımın daha da kolaylaşacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla burada bir köprüye büyük ihtiyaç vardı. Belli bir süredir çalışılıyor, aşama kaydedildi. Çok güzel, modern bir köprüye kavuşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

"D-400'den hemen mahalleye kavuşabileceğiz"

Yapımı sürdürülen köprünün ulaşımı 4'te 3 oranında azaltacağına dikkat çeken Çelik, "Bütün mahalleyi dolanmaktansa D-400'den hemen mahalleye kavuşabileceğiz. Burada yaklaşık 2 bin dönüm üzerinde muz seramız var. Dolayısıyla üretimde nakliyeye de kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Vatandaş da memnun. Limonlu Mahallemize yakışır bir köprü oldu" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 13. 7. 2021 08: 14: 06

Kaynak: Habermetre