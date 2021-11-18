Mersin Büyükşehir'den Anamur ve Bozyazı'ya 6 Bin 100 Metrelik Asfalt

ANAMUR, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde yapılan çalışmalarla Anamur ve Bozyazı'nın bir yol sorunu daha çözüme kavuştu. Büyükşehir, Mersin'in merkezine yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan Anamur ilçesini Bozyazı'ya bağlayan grup yolunda toplam 6 bin 100 metrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Tamamlanan asfalt çalışması, Evciler, Akcami ve Narince Mahallelerinde yaşayanlara rahat bir nefes aldırdı.

Üretici de mahalleli de tozdan kurtuldu

Muz, çilek ve narenciye üretimiyle Türkiye'nin gözde ilçeleri arasında yer alan Anamur'da birçok üretici son dönemlerde avokado üretimine de başladı. Anamur ve Bozyazı ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan üreticiler, ürünlerini merkeze ulaştırma noktasında uzun yıllar sorunlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, Anamur'un Evciler Mahallesi'ni Bozyazı'nın Narince Mahallesi'ne bağlayan grup yolunda gerçekleştirdiği çalışmayla üreticilerin önemli bir sorununu çözüme kavuşturdu.

Anamur'un merkezinden Bozyazı Narince'ye 6 bin 100 metre asfalt

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlayan yol yapım çalışmaları kapsamında Anamur'un merkezinden Evciler Mahallesi'ne kadar 3 bin 500 metrelik yol çift kat sathi asfaltla kaplandı. Büyükşehir, Anamur'un Evciler Mahallesi'nden Bozyazı'nın Akcami Mahallesi'ne, oradan da Narince Mahallesi'ne uzanan grup yolunda ise toplam 2 bin 600 metrelik çift kat sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Toplam 6 bin 100 metrelik çalışma sayesinde Bozyazı'nın Narince Mahallesi'nde yaşayan bir üretici, ürününü Anamur'un merkezine rahatça ulaştırabilme imkanı buldu.

"Asfalt çalışmasını an itibariyle tamamladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Anamur ve Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürü Mehmet Ünal Erdal, iki ilçeyi bağlayan bir yolda çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda Abanoz ve Akpınar Yaylası'na çıkan bir kestirme yol burası. MESKİ içmesuyu çalışması yaptı. İçmesuyu çalışmamız bittikten sonra buranın acilen asfaltlanması gerekiyordu. Burada üretim var. Seralar var. Çilek ve muz üreticilerimizin yoğun olduğu bir yer. Aynı zamanda bir yerleşim alanı. Asfalt çalışmasını an itibariyle tamamladık" dedi.

"Verimimiz yüzde 50 artacak"

Anamur ilçesi Evciler Mahalle Muhtarı Neşat Sarı, iki dönemdir mahalle muhtarlığı yaptığını belirterek, "Eskiden burada asfalt yoktu. Biz asfaltı yeni gördük. Tarımla geçinen bir mahalleyiz. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntılıydık. Çok ihtiyacımız vardı. Muzumuz, çileğimiz, avokadomuz, narenciyemiz, fıstığımız tozdan üretilemez hale geldi. Masrafımızı karşılayamaz hale geldik. Beklediğimizden daha üstün, 10 numara bir yol oldu. Vatandaş Büyükşehir'e minnettar. Çünkü tozdan mahsul alamıyorduk. Verimimiz yüzde 50 artacak. Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yolu da bahtı da açık olsun" diye konuştu.

"Çilek, avokado, muz, narenciye ve bitkilerimiz tozdan kurtuldu"

Bozyazı ilçesi Narince Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, MESKİ tarafından içmesuyu sorunlarının da çözüme kavuştuğunu vurgulayarak, "Vahap Seçer Başkanım tarafından Akcami, Evciler, Narince grup yolumuzda asfaltlama yapıldı. Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah'a şükür çok güzel oldu. Tozdan kurtulduk. Çilek, avokado, muz, narenciye ve bitkilerimiz tozdan kurtuldu. Ana yolumuz Bozyazı'ya bağlandığı için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Eskiden çok topraklıydı, pencereyi açamıyordum"

Evciler Mahallesi sakinlerinden Cafer Argundoğan, yapılan yol çalışmasıyla ilgili olarak, "Üretici bu yol yapıldığı için üretmiş olduğu sebzeyi ve meyveyi halimize daha rahat götürebilecek" dedi.

Üreticilerden Ümmü Tufan ise Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki ana yolun yapılmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Çilek üretiyoruz. Yollarımız iyi değildi. Şimdi güzel oldu. Buradan memnunuz" diye konuştu.

Evciler Mahallesi sakinlerinden Berna Şahin ise asfalttan önce tozun çamaşırlarına zarar verdiğine dikkat çekerek, "Eskiden çok topraklıydı ve ev çok toz oluyordu. Pencereyi açamıyordum. Çamaşırı içeri seriyorum zaten, dışarı sermenin hiç şansı yok. Şimdi daha iyi oldu. En azından toz kalkmayacak" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 18. 11. 2021 08: 43: 34

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