Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)
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Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)

17.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:09

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortakları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftiyle video konferans yoluyla görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortakları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftiyle video konferans yoluyla görüştü.

Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)
Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)
Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)
Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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