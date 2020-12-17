Merkel, Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle görüştü (1)
17.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:09
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortakları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftiyle video konferans yoluyla görüştü.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortakları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftiyle video konferans yoluyla görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı