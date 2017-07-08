Merkel'den G20 Sonrası İncirlik Açıklaması: Görüş Ayrılığı Devam Ediyor!

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 Zirvesi'nin son gününde en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliği başlığındaki kriz aşıldı. Almanya'daki dev zirvede bir araya gelen ülkeler, göç akını, terörle mücadele, ekonomi ve Kuzey Kore gibi başlıkların ardından en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliğinde de uzlaşmaya vardı. Zirveye katılan ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde anlaştığını son dakika olarak duyuruldu.

G20'DE ANLAŞMAYA VARILDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmasında liderlerin bildirgede anlaştığını resmen duyurdu. Merkel ayrıca, G-20 ülkelerinin sonuç bildirgesinde de anlaşmaya vardığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN KATKISI BÜYÜK"

Konuşmasında Türkiye'yle ilgili açıklamalrda bulunan Merkel, Türkiye'nin G-20 Zirvesine büyük katkı sağladığını belirtti. Merkel ayrıca, gözaltılar ve İncirlik konusunda Türkiye ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.