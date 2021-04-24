Mercedes-EQ ailesi EQB ile genişliyor

Mercedes-EQ, elektrikli model ailesinde EQA, EQC ve EQS’in ardından şimdi de EQB modelini dijital lansmanla tanıttı.

CARMEDYA.COM – Mercedes-EQ, elektrikli model ailesinde EQA, EQC ve EQS'in ardından şimdi de EQB modelini dijital lansmanla tanıttı.

Macaristan'da üretilecek ve 2022 yılında ülkemizde satışa sunulacak yedi koltuklu kompakt SUV, ailelerin farklı ulaşım gereksinimlerini karşılayabiliyor. Üçüncü sıradaki iki kişilik ek koltuk sırası, 1,65 metreye kadar yolcuları rahat ettirmenin yanında çocuk koltuklarının da eklenmesine olanak sağlıyor.

EQB; güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı reküperasyon enerji geri kazanımı çözümü ve "Elektrikli Zeka"ya sahip öngörülü navigasyon olmak üzere birçok unsuru Yeni EQA ile ortak kullanıyor. EQB'nin bu yıl içinde ilk olarak Çin'de satışa sunulması planlanıyor.

Elektrikli otomobil hamlesi her sınıfta genişliyor

Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil hamlesi hız kesmeden ilerliyor. Mercedes-EQ markasının tamamen elektrikli ilk modeli EQC, Türkiye dahil pek çok pazarda yerini aldı. Bir yandan Avrupa'da Yeni EQA'nın ilk teslimatları başlarken, Yeni S-Serisi ailesinin tasarım olarak tamamen özgün ve elektrikli üyesi EQS de geçtiğimiz hafta dünya lansmanı ile tanıtıldı. EQS lansmanından hemen sonra ise Çin'deki Şangay Otomobil Fuarı'nda Yeni EQB'nin Çin pazarı için olan versiyonu, dünya lansmanı ile tanıtıldı. Tamamen elektrikli yeni kompakt SUV'un tasarımı, Mercedes-EQ'nun "Yenilikçi Lüks" anlayışını, özgün ve geleneksel bir yaklaşımla yorumluyor.

Yeni EQB, Çin pazarında 215 kW güç seçeneği ile satışa sunuluyor. Avrupa pazarında ise önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli ve kimi 200 kW üzerinde güç seçenekleri ile farklı versiyonlar sunulacak.

Ayrıca oldukça uzun menzilli bir versiyon da planlanıyor. EQB 350 4MATIC'in Avrupa'daki NEDC karma güç tüketimi: 16,2 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonları: 0 gr/km, menzil 478 km, WLTP karma güç tüketimi: 19,2 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonları: 0 gr/km, menzil 419 km.

Geniş iç mekan ve değişken düz zeminli bir bagaj

Yeni EQB (uzunluk/genişlik/yükseklik: 4.684/1.834/1.667 mm), Mercedes'in başarılı kompakt otomobil ailesini genişletiyor ve özellikle EQA ve bir diğer kompakt SUV GLB ile yakın bir bağa sahip. Uzun aks mesafesi (2.829 mm), geniş ve değişken iç mekan ve 7 kişilik koltuk seçeneği de bu ortak bağı gösteriyor.

Yeni EQB kullanıcılarına son derece geniş bir iç mekan vaad ediyor: Beş kişilik otomobilde ön koltuklarda 1.035 mm ve arka koltuklarda 979 mm baş mesafesi sunulurken arka koltuklarında sunulan 87 mm diz mesafesi de konfora ek katkı sağlıyor. Beş kişilik için 495-1.710, yedi kişilik seçenekte ise 465-1.620 litre bagaj hacmi bulunuyor. Beş kişilik otomobilde arka koltuklarında standart olarak katlanabilir ve eğim ayarlı koltuk sırtlıkları bulunurken isteğe bağlı olarak 140 mm ileri-geri hareket eden manuel ayarlanabilir koltuklar sunuluyor. Böylece ihtiyaca bağlı olarak bagaj hacmi 190 litre daha fazla büyütülebiliyor ve farklı kullanım şekilleri oluşturulabiliyor.

EQB isteğe bağlı olarak (Çin'de standart) 7 kişilik koltuk seçeneği ile alınabiliyor. Ekstra iki koltuk 1,65 metreye kadar yolcular için rahat bir oturma alanı sunuyor. Uzatılabilen koltuk başlıkları ve emniyet kemerleri dışında üçüncü koltuk sırasını da kapsayan perde hava yastıkları ile zengin bir güvenlik donanımı seviyesi bulunuyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklarda dört adet ve ayrıca ön yolcu koltuğunda bir adet çocuk koltuğu sabitlenebiliyor. İhtiyaç ve kullanım doğrultusunda bagaj kapasitesini büyütmek için üçüncü sıra koltuklar tamamen katlanarak bagaj zemini ile aynı seviyeye getirilebiliyor.

Keskin çizgilere ve köşelere sahip elektrikli araç tasarımı

EQB, Mercedes-EQ'nun "Yenilikçi Lüks"ünü köşeli ve keskin çizgilerle yorumluyor. Önde merkezi yıldıza sahip siyah panel Mercedes-EQ ızgara ve yine Mercedes-EQ'nun tamamen elektrikli araç dünyasının karakteristik tasarım detayı olarak ön ve arkada LED ışık şeridi kullanılıyor. Yatay ışık şeridi, tam LED farların gündüz farlarını birbirine bağlıyor ve hem gündüz hem de gece özgün bir görünüm sağlıyor. Kaliteli detaylarla büyük bir özenle şekillendirilen farlardaki mavi vurgular Mercedes-EQ'ya özgü görünümü destekliyor.

Tamamen fonksiyonellik üzerine kurulu yaşam alanı, iç mekan konforuna katkı sağlıyor. Otomobilin dışını çevreleyen koruyucu kaplamalar, kaslı omuz çizgisi ve çamurluk hizasına yakın konumlandırılan tekerlekler, EQB'ye güçlü bir karakter ve yolda kendinden emin bir duruş kazandırıyor. "Rosegold" veya mavi süslemelere sahip iki veya üç farklı renkli ve 20 inçe kadar alaşım jant seçenekleri sunuluyor.

LED arka aydınlatma grubu LED ışık şeridiyle birleşiyor. Söz konusu tasarım ayrıntısı EQB'nin genişlik algısını güçlendiriyor. Tampona entegre plakalık, bagaj kapağı tasarımında özgürlük sağlıyor. Yükseltilmiş tavan rayları EQB'nin fonksiyonelliğini destekliyor.

İç mekanda geniş ön konsol tasarımı, sürücü ve ön yolcu alanlarında bir oyuk içeriyor. Sürücünün önünde tamamen dijital geniş ekranlı bir kokpit bulunuyor. Kullanım ve görsellik, MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) üzerinden sağlanıyor. Kapı panellerinde, orta konsolda ve ön konsolun sürücü tarafında bulunan silindir görünümünde alüminyum süslemeler, iç mekana güçlü ve sağlam bir görünüm kazandırıyor.

Donanıma bağlı olarak sunulan arkadan ambiyans aydınlatma yansıtmalı ön konsol süsleme seçeneği ve havalandırma çıkışları, koltuklar ve otomobil anahtarı üzerindeki "rosegold" görünümünde süslemeler, EQB'nin elektrikli otomobil karakterini vurguluyor. Elektrikli otomobillere özgü gösterge temasında da yine "rosegold" ve mavi detaylar kullanılıyor.

0.28'den başlayan rüzgar sürtünme katsayısı ile EQB çok iyi bir değer sunuyor. Ön alan değeri ise 2,53 m2. Üst bölümü tamamen kapalı serin hava giriş sistemi, aerodinamik ön ve arka tampon, pürüzsüz ve neredeyse tamamen kapalı alt gövde, ön ve arkada uyarlanmış tekerlek spoylerleri ile birlikte düşük sürtünme değerine sahip özel lastikler aerodinamik verimliliği arttırıyor.

Elektrikli Zeka'ya sahip navigasyon sayesinde verimli bir sürüş keyfi

ECO Asistan, sürüş koşullarına göre optimize edilen bir enerji geri kazanımı (reküperasyon) sağlıyor. Sistem navigasyon verileri, trafik işareti tanımlama sistemi ve araç sensörlerinden gelen bilgilerle bir verimlilik stratejisi oluşturuyor. Sistemin sağladığı öngörülü sürüş ile tüketim azalıyor ve menzil olabildiğince uzuyor.

Standart olarak sunulan Elektrikli Zeka'ya sahip navigasyon da günlük kullanım kolaylığına katkı sağlıyor. Sistem, rota boyunca gerekli şarj molaları dahil olmak üzere en hızlı rotayı hesaplıyor. Devam eden menzil simülasyonları doğrultusunda şarj molalarının yanı sıra coğrafi koşullar ve hava durumu gibi çok sayıda faktör de hesaba katılıyor. Sistem ayrıca trafik koşulları veya sürücünün sürüş tarzındaki değişikliklere de anlık olarak reaksiyon gösteriyor. Ayrıca Elektrikli Zeka'ya sahip navigasyon, yüksek voltajlı bataryanın, şarj molası öncesinde ideal şarj sıcaklığına getirilmesini de sağlıyor.

Gelişmiş şarj teknolojisi, geniş şarj ağı ve çevre dostu elektrik

EQB, evde veya halka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılarak 11 kW'a kadar alternatif akımla (AC) şarj edilebiliyor. Tam şarj için gereken şarj süresi, mevcut altyapıya ve otomobilin donanımına bağlı olarak değişiyor. Mercedes-Benz Wallbox ile ev tipi prizden çok daha hızlı şarj edilebiliyor.

Doğru akımlı (DC) hızlı şarj istasyonlarıyla şarj daha da hızlanıyor. EQB, şarj durumuna ve yüksek voltajlı bataryanın sıcaklığına ve şarj kaynağına bağlı olarak 100 kW'a kadar şarj edilebiliyor. Şarj durumuna bağlı olarak yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine şarj için 30 dakika yeterli oluyor. AC ve DC şarj için EQB'nin sağ tarafında bir CCS (Kombine Şarj Sistemleri) soket bulunuyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek çarpışma güvenliği

EQB sürücüyü destekleyen gelişmiş akıllı sürüş yardım sistemleriyle donatılıyor. Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Fren Yardımcısı standart olarak sunuluyor. Aktif Fren Yardımcısı birçok riskli sürüş koşulunda otonom fren yaparak bir çarpışmayı önleyebiliyor veya çarpışmanın şiddetini azaltabiliyor. Sistem, şehir içi sürüş hızlarında duran araçları veya yoldan karşıya geçmekte olan yayaları da algılıyor ve fren yapıyor. Örneğin Acil Durum Manevra Yardımcısı, Tıkanıklık acil fren fonksiyonu, yaklaşan bisikletliler veya araçlar için Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi ve ayrıca yaya geçidindeki kişileri tespit ve uyarı işlevi gibi işlevler Sürüş Yardım Paketi'nin kapsamını genişletiyor.

EQB, pasif güvenlik noktasında da gerçek Mercedes nitelikleri sergiliyor. GLB'nin sağlam gövde yapısı esas alınarak üretilen EQB'nin gövdesi elektrikli otomobillerin gereksinimlerine uyarlandı. Batarya profillerden oluşan bir iskelete entegre ediliyor. Bu iskelet daha önce zeminde kullanılan yapısal güçlendirme elemanlarının yerini alıyor. Bataryanın önünde ise bataryayı koruyan bir batarya koruması bulunuyor.

Doğal olarak EQB markanın zorlu çarpışma testi programını karşılıyor. Ayrıca batarya ve elektrik taşıyan tüm elemanlar için sıkı güvenlik gereksinimleri uygulanıyor.

Kaynak: Carmedya.com