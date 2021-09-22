Meram'da ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor - Haberler
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Meram'da ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Meram'da ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli bir çalışmaya imza atarak, vatandaşların kullanmadıkları ikinci el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli bir çalışmaya imza atarak, vatandaşların kullanmadıkları ikinci el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atıyor. İlçe genelinde 7'den 70'e her kesime ulaşmayı hedefleyen Meram Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda ihtiyaç fazlası, kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Yardımlaşma kültürü, atalarımızdan bize kalan en güzel miraslardan"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, insana yapılacak yatırımın diğer tüm fiziki yatırımlara anlam kazandıracağını kaydederek, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde, ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizin detaylı incelemeleri sonucu, geliri olmayan veya çok az geliri olan ailelerimize, marketlerden alışveriş yapabilmeleri için nüfus ve gelir durumuna göre bakiyelerin yer aldığı sosyal kartlar veriyoruz. Yardımlaşma kültürü, atalarımızdan bize kalan en güzel miraslardan. Bizler de Meram Belediyesi olarak ilçemizde tek bir hemşehrimizin bile zorda kalmaması için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş'tan vatandaşlara ikinci el eşya çağrısı

İnsana dokunan çalışmaların kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Kavuş, "Meram'da yaşayan hemşehrilerimizin evindeki ihtiyaç fazlası, yıpranmamış ve kullanılabilir durumda olan eşyaları alarak evinde eşyası olmayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Biz biliyoruz ki; ihtiyaç sahibini güldürmekten daha güzel bir hizmet yoktur. Bu kapsamda veren ile alan el arasında bir anlamda köprü kuruyoruz. Evlerden aldığımız eşyaları depolarımıza götürüyor, bizden eşya talebi olan hemşehrilerimizin evlerine bırakıyoruz. Meram'da yaşayan herkesi ikinci el eşyalarıyla bir başka aileye destek vermeye davet ediyorum. Meram ailesi olarak bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik hareketine çevireceğimize inanıyorum. Kullanmadıkları, iyi durumdaki eşyalarını vererek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini güldüren, bununla birlikte ekonomimize de katkı sunan hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Meram Belediyesi aracılığıyla kullanılabilir durumdaki eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak isteyenler, 0 332 320 10 00 nolu telefon aracılığıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilecekler. - KONYA

Meram'da ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Meram'da ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

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Haber: Meram'da ikinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor - Haberler
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