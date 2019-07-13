Menemen Belediye Başkanı: "Menemen'de eski dönem bitmiştir"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, önceki gün Menemen Belediyesi önünde gerçekleşen pazarcı esnafı protestosundan sonra bugün Menemen Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.

Yapılacak pazar yeri ile ilgili belediyenin tezgah parası talep etmesi üzerine dün belediye önünde eylem yapan pazarcı esnafı,Başkan Serdar Aksoy'un yaptığı konuşma sonunda dağılmıştı. Bugün Menemen Belediyesi'ni ziyaret eden Menemen Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kudaş ve üyeler Başkan Aksoy ile bir araya gelerek yaşanan olayları değerlendirdi. Başkan Aksoy, basına açık olarak gerçekleşen görüşmede yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.

PAZARIN MALİYETİ 27 MİLYON TL

Yapılan inşaatın maliyetinin 27 milyon TL olduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy,pazar yeri ve yapımıyla ilgili esnafın görüşünün alınmadığını da ifade etti. Başkan Serdar Aksoy, "Perşembe Pazarı'nın yeniden inşasından önce pazarcı esnafımızla görüş alışverişi yapılmadı. Seçimlere iki ay kala apar topar hayata geçirilen bu proje yarım bir projedir. 17 milyona sadece kaba inşaatı ihale edilmiş. Ne üzerinde çatısı, ne yolu, ne penceresi-bacası, ne de elektrik aksamı var. Bütün bunlar da yapıldığı zaman bu pazar yerinin Menemen'e maliyeti aşağı yukarı 27 milyon lira. Bu da kabul edilebilir bir rakam değil" açıklamalarında bulundu.

Dün yaşanan olaylarda Belediye önüne gelen birçok kişinin Menemen esnafı olmadığını tespit ettiklerini söyleyen Serdar Aksoy, "Ne belediyeye, ne belediye başkanına bu şekilde bir yaklaşım içinde olmak doğru değil. Dünkü olaylarda dışarıdan isimlerin pazarcı esnafı içine karışarak olayları kışkırttığını düşünüyoruz. Bu nedenle yaşanan olayları Menemen esnafına mal edemeyiz.Belediye olarak problemleri esnafımız, pazarcımız ile birlikte el ele çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DEREBEYLİK DÖNEMİ BİTTİ

Menemen'deki bütün pazar yerlerinde Derebeylik dönemi bitmiştir diyen Aksoy, "Pazarcı esnafı içinde haraç alanlar, derebeylik yapanlar var. Bu kişiler dün buraya gelen, protesto yapan grubun da içindeydi. Geçmişte bunlar yaşandı, ama bu saatten sonra buna müsaade etmeyiz. Artık yeni dönem başladı. Bu yeni dönemde, bir zabıtanın, başkan yardımcısının ya da bir belediye yetkilisinin cebine para girmeyecek. Ben esnafın temsilcisiyim diyen kişilerin de cebine para girmeyecek. O düzeni ortadan kaldırıyoruz. Ortak bir havuz oluşturuyoruz, bu havuzdaki paradan herkes faydalanacak" diye konuştu.

İHALENİN İPTALİ BİR HAFTA İÇİNDE BELLİ OLACAK

İhalenin iptal edip edilmediği ile ilgili gelen bir soru üzerine Başkan Aksoy, "İhale şu an müfettişimiz tarafından denetleniyor. Eksileri, artıları değerlendiriliyor. İlla ihaleyi iptal edelim noktasında değiliz. Çünkü bunun iptali yine Menemen halkına zarar verecek, hem esnafa hem halka zararı dokunacak. En geç bir hafta içinde müfettişimizden rapor gelecek. Eğer ihale iptal olursa mahkeme yolu elbet açıktır. Hem müteahhit ve hem de pazarcı esnafımız yargı yoluyla haklarını arayabilirler" dedi.

ADI PAZAR YERİNE VERİLECEK

Perşembe pazarı projesinin önceki yönetimin giderayak Menemen'in kalbine soktuğu bir hançer olduğunu vurgulayan Serdar Aksoy, 20 yıl boyunca durup durup son iki ayda yapılan bu pazar yerinin Menemenlilerin bugün yaşadığı sıkıntının müsebbibi olduğunu belirtti. Bir hırsla yapılan projenin bir kişinin hayatına da mal olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Halil Alkaya arkadaşımız pazar inşaatında düşerek hayatını kaybetti. Ben kendisini bir şehit olarak görüyorum, bu nedenle de eğer iptal olmaz da yapılırsa pazar yerine kendisinin adını verme kararı aldık" diye konuştu.

DERNEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olaylardan dolayı Başkan Aksoy'dan özür dileyen Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kudaş ise yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanım gerek seçimden önce ve gerekse seçimden sonra bizimle bir araya geldi, ilgisini bizden esirgemedi. Bu sorunu da en iyi şekilde çözeceğimizden, hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğinden eminim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Önceki belediye başkanına da seslenen Kudaş, "Birçok insanın ekmeği ile oynadınız. Bugün yaşanan bütün problemlerin tek sorumlusu sizsiniz. Bizi kışın ortasında sokaklara saldınız. Ben kendi adıma hakkımı size helal etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler