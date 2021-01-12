Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı

12.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:22

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü kez yapılamadı.

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü kez yapılamadı.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı için Belediye Meclis Salonu'na geldi.

AK Parti ve MHP'li üyeler dışında CHP'li 2 üyenin bulunduğu salonda, toplantı için yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Vali Yardımcısı Doğan, Meclis toplantısının yarın saat 14.00'de yapılacağını bildirdi. Doğan, 8 üyenin katılımının ertelenen meclis toplantısının yapılması için yeterli olacağını da belirtti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, 15 meclis üyesinin toplantıya katıldığını, 17 üyeye ulaşılamadığı için toplantının gerçekleştirilemediğini belirtti. Toplantının yarın yapılacağını aktaran Pehlivan, "Yarın bu kura çekiminden kaçış yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin adayı Deniz Karakurt ise Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini, kura çekiminin hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti.

Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamıştı. Kura çekimi için 7 Ocak'ta da Meclis toplanmış, bu kez CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, görevlendirilmişti.

Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı
Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı
Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı
Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Hadise Ivana Sert Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:33:12. #1.15#
title