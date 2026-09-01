TÜBİTAK personel alımı: Ankara, Kocaeli ve Bursa için başvuru başladı

TÜBİTAK personel alımı başvuruları, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı birim ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere yüzlerce personel istihdam edeceğini duyurdu.

Resmi ilanlarla açıklanan alım kapsamında Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki kurum birimlerinde çeşitli pozisyonlar için istihdam sağlanacak. Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen adaylar, ilan detaylarını ve başvuru süreçlerini yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi