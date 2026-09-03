Haberler

KPSS Ortaöğretim başvurusu için son gün 8 Eylül

KPSS Ortaöğretim başvurusu için son gün 8 Eylül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül'e kadar AİS'ten yapılabilecek. Geç başvuru 15-16 Eylül'de artırımlı ücretle alınacak. Sınav 25 Ekim'de, DHBT ise 1 Kasım'da yapılacak. Sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak.

Kamuya atanmak isteyen lise mezunları için KPSS Ortaöğretim oturumu başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin sistemine göre adaylar, 8 Eylül 2026 mesai bitimine kadar AİS platformu veya mobil uygulama üzerinden kimlik doğrulaması yaparak başvurularını tamamlayabilir. Ücretini süresinde ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Normal başvuru süresini kaçıranlar için geç başvuru sistemi 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yeniden açılacak. Bu dönemde sınav ücreti artırımlı tahsil edilecek ve ödemeler yalnızca bu iki gün içinde yapılabilecek. KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü tek oturum halinde Türkiye genelinde uygulanacak; kapılar kapandıktan sonra aday salona alınmayacak. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olmak isteyen adaylar için DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 arasında alınacak. DHBT oturumu 1 Kasım 2026'da yapılacak. Ancak DHBT'den geçerli puan alabilmek için 25 Ekim'deki genel KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak zorunlu; bu sınava girmeyen adayların DHBT kağıtları değerlendirmeye alınmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme

Para transferinde kurallar değişti! Artık bu şart aranacak
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi
El Nino 2027'ye kadar sürecek, aşırı hava riski artıyor

Dünya için El Nino alarmı! Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık uyarısı
Şüpheli şahsın midesinden 60 kapsül metamfetamin çıktı

Bu kadar maddenin nereden çıktığına inanamayacaksınız
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var