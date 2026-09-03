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İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belediyede görev yapan ve daha önce görev yapmış bazı isimler gözaltına alındı.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ile Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ile Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da bulunuyor.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLutfi Turan:

Sandikta millet cevabını verecek

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Topal ördek oldu kızarmış portakallı ördek.

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