SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarında uzaktan müşteri kabulüne ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yabancı uyruklu gerçek kişiler ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin uzaktan kimlik tespiti ve müşteri kabulünde uygulanacak kurallar yeniden belirlendi.

NFC ÖZELLİKLİ PASAPORT ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, yabancı uyruklu kişilerin uzaktan kimlik tespitinde ICAO 9303 standardına uygun, NFC özelliği bulunan pasaport kullanması zorunlu olacak.

Pasaportun çipinde bulunan bilgiler ile belge üzerindeki bilgilerin eşleşmemesi durumunda müşteri kabulü gerçekleştirilmeyecek.

Pasaport üzerinden kimlik tespiti yapılan kişiler yüksek risk grubunda değerlendirilecek. Kimlik tespiti ise pasaport incelemesi konusunda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşmeyle gerçekleştirilecek. Canlılık testi ve fotoğraf eşleştirmesinde yapay zeka tabanlı uygulamalardan da yararlanılabilecek.

ADRESİNİ DOĞRULAMAYAN PARA TRANSFERİ YAPAMAYACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri adres doğrulamasına ilişkin oldu. Yabancı müşteriler adreslerini yerleşim yeri belgesi veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğal gaz gibi abonelik faturalarıyla en geç 3 ay içerisinde doğrulamak zorunda olacak.

Adres teyidi tamamlanıncaya kadar müşterilerin para ve kripto varlık transferi yapmasına veya sermaye piyasası araçlarında virman gerçekleştirmesine izin verilmeyecek.

PARA SADECE KENDİ HESABINDAN GELEBİLECEK

Pasaportla kimlik tespiti yapılan yabancı müşterilerin hesaplarına para girişi de sınırlandırıldı.

Buna göre hesaba para, yalnızca müşterinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesabından gönderilebilecek. Hesaptan para çıkışı da yine yalnızca müşterinin kendi adına kayıtlı banka hesabına yapılabilecek.

Transferler sadece SWIFT üzerinden gerçekleştirilecek. SWIFT mesajındaki bilgiler ile müşteri bilgilerinin uyuşmaması halinde işleme izin verilmeyecek.

BİLGİLER MASAK'A RAPORLANACAK

Yeni düzenlemeyle yabancı müşterilere ilişkin denetim de artırılıyor. Müşteri bilgileri, portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları 3 aylık dönemler halinde MASAK'a raporlanacak.

ŞİRKETLER İÇİN "GERÇEK FAYDALANICI" ŞARTI

Ticaret siciline kayıtlı şirketlerin uzaktan müşteri kabulünde temsil yetkisi; MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden kontrol edilecek. Gerekli görülmesi halinde noter onaylı imza sirküleri de incelenebilecek.

Şirketlerde gerçek faydalanıcının belirlenmesi zorunlu olacak. Gerçek faydalanıcının tespit edilememesi veya işlem sırasında şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde müşteri kabul süreci sonlandırılacak