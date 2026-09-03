Haberler

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tekne Sütlüce'ye yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tekne Sütlüce'ye yanaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İçindeki 2 kişiyle birlikte yedeklenen tekne, Sütlüce mevkisine emniyetle yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Sütlüce mevkisine yanaştırıldı.

KÖPRÜ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde seyir halinde olan 12 metre uzunluğundaki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle makine arızası meydana geldi. Arızi durum üzerine kontrolden çıkan tekne, Boğaz akıntısında sürüklenmeye başladı.

TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Teknede mahsur kalan 2 kişi, durumun kontrolden çıkması üzerine telefonla yetkililere ulaşarak yardım çağrısında bulundu. İhbarı değerlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bölgeye 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botunu yönlendirdi.

SÜTLÜCE MEVKİSİNE ÇEKİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kıyı Emniyeti ekipleri, içerisinde 2 kişinin yer aldığı tekneyi halatla yedekledi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu arızalı tekne, Sütlüce mevkisine emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

Kan donduran olay! Cansız bedeni kaldırımda kaldı
SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme

Para transferinde kurallar değişti! Artık bu şart aranacak
İnşaatın 7. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

İnşaat işçisinin acı sonu! Bir anlık dikkatsizlik canından etti
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak
Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

“Nazara inanmıyorum” demişti! Ünlü oyuncu oğlunu işte böyle paylaştı
Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı

Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı
Dereye balık tutmaya inen köylüler, erkek cesedi buldu

Balık tutmak için gelen köylüler, dehşet verici manzarayla karşılaştı