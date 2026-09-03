Haberler

Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı

Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı Haber Videosunu İzle
Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği gerekçesiyle bir tekneyi batırdı. Mürettebat Ekvador'a tahliye edilirken, teknenin Los Choneros çetesine bağlı olduğu iddia edildi. Bu tür operasyonlar 'yargısız infaz' tartışmalarını beraberinde getiriyor.

  • ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği öne sürülen bir tekneye müdahale ederek içindekileri Ekvador'a tahliye etti ve tekneyi batırdı.
  • ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), teknenin uyuşturucu kaçakçılığını destekleyen yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini ve Ekvador'un Los Choneros suç örgütünü desteklediğini iddia etti.
  • ABD ordusunun Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla tekneleri hedef alan operasyonları uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine destek verdiğini öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti. ABD askerleri teknede arama yaptıktan sonra içindekileri Ekvador'a tahliye etti, ardından tekneyi batırdı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu teknenin "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" öne sürüldü.

ABD ASKERLERİ TEKNEYE ÇIKTI

ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yaptığı, teknede bulunan kişilerin ise Ekvador'a tahliye edildiği bildirildi.

Operasyonun ardından teknenin ABD ordusu tarafından batırıldığı belirtildi.

LOS CHONEROS İDDİASI

SOUTHCOM, elde edilen istihbaratın teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini desteklediğini gösterdiğini iddia etti.

Operasyona ilişkin açıklamada teknenin uyuşturucu kaçakçılığında nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD'NİN OPERASYONLARI TARTIŞILIYOR

ABD ordusunun son dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına neden oluyor.

Bu operasyonda ise teknedeki kişilerin tahliye edilmesinin ardından teknenin batırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe ve iki yıldız futbolcusuna soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de TIR kabininde vahşet ortaya çıktı! 4 çocuğa kabusu yaşatmış

Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence

SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme

Para transferinde kurallar değişti! Artık bu şart aranacak
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak
Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

“Nazara inanmıyorum” demişti! Ünlü oyuncu oğlunu işte böyle paylaştı
Dereye balık tutmaya inen köylüler, erkek cesedi buldu

Balık tutmak için gelen köylüler, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Süper Lig devinden ezeli rakibine yılın transfer çalımı

Süper Lig devinden ezeli rakibine yılın transfer çalımı