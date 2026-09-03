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Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bestemsu Özdemir, oğlu Sarp Marco’nun yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Nazara inanmıyorum” açıklaması da dikkat çekmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘İnci Taneleri’ dizisinde Semiramis karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra annelik heyecanıyla da özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Uzun süredir aşk yaşadığı eski basketbolcu Ersin Görkem ile Ağustos 2025’te Fethiye’de sürpriz bir düğünle evlenen Özdemir, düğünün ardından bebek müjdesini vermişti. Çift, dünyaya gelen ilk çocuklarına Sarp Marco adını verdi.

OĞLUYLA YENİ KARESİNİ PAYLAŞTI

İlk kez anne olan Bestemsu Özdemir, oğlu Sarp Marco ile geçirdiği anlardan zaman zaman fotoğraflar paylaşıyor.

Oyuncu, bu kez oğlu Sarp Marco’nun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

“NAZARA İNANMIYORUM” DEMİŞTİ

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde nazarla ilgili yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti.

“Nazara inanmıyorum” diyen oyuncu, annelik sürecine dair paylaşımlarını sürdürürken oğlu Sarp Marco’nun yeni görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Haberler.com
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