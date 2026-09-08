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Ayşer Çalık davasına bakan mahkeme heyetinde görev değişikliği

Ayşer Çalık davasına bakan mahkeme heyetinde görev değişikliği
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HSK'nın 7 Eylül 2026 tarihli kararıyla Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana'ya, hakim Tayyar Zümrüt Aksaray'a atandı. Mahkeme başkanlığına Sivas Hakimi Hamza Başdağ getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 7 Eylül 2026 tarihli kararıyla yargı teşkilatında yapılan atamalar Kahramanmaraş'ı da kapsadı. Bu kapsamda Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana'ya, mahkeme heyetinde görev yapan hakim Tayyar Zümrüt ise Aksaray'a atandı. Söz konusu değişiklik, kamuoyunun yakından takip ettiği Ayşer Çalık davasına bakan heyette gerçekleşti.

Halil Dilan ve Tayyar Zümrüt, Ayşer Çalık davasında sanık hakkında verilen tahliye kararında olumlu oy kullanan heyet üyeleriydi. HSK'nın 7 Eylül 2026 tarihli atama kararıyla birlikte bu iki ismin görev yerleri değişmiş oldu.

Karar kapsamında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Sivas Hakimi Hamza Başdağ atandı. Yeni başkanın göreve başlamasıyla Ayşer Çalık davasını gören mahkeme heyetinde de görev değişikliği yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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