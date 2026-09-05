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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Son tarih 8 Eylül

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Son tarih 8 Eylül
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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı ve 8 Eylül'e kadar sürecek. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, geç başvurular 15-16 Eylül'de alınacak. Sınav ücreti 800 TL olup, başvurular AİS üzerinden yapılacak. Sınav 25 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 19 Kasım'da açıklanacak.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim başvuru süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte bugün itibarıyla başladı. Lise mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için başvurularını 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı tanınacak.

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzuna göre sınav başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tamamlayabilecek. Kişisel ve öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından gerekli alanlar doldurulacak.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sürecine ilişkin tüm detaylara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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