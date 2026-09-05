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Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik? Haber Videosunu İzle
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?
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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, hükümetin dış politikasını savunurken İstanbul ve Ayasofya üzerinden hadsiz ifadeler kullandı. İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan ilişkileri sıralayan Georgiadis, dış politikalarının olmadığı yönündeki eleştirilere, "Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?" sözleriyle küstahça karşılık verdi.

Yunan Bakan Adonis Georgiadis'in hükümetin dış politikasını savunurken kullandığı İstanbul ve Ayasofya ifadeleri tepki çekti. Georgiadis, Atina'nın uluslararası ortaklıklarını sıraladıktan sonra muhalefetten gelen eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ERTnews kanalındaki canlı yayına katıldı. Programda Miçotakis hükümetinin dış politika performansına yönelik eleştiriler gündeme geldi. Georgiadis, Yunanistan'ın son yıllarda kurduğu stratejik ilişkileri örnek göstererek hükümetin dış politikada etkisiz kaldığı yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

İSRAİL, FRANSA VE BAE'Yİ SIRALADI

Georgiadis, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ilişkilerini geliştirdiğini, Fransa ile savunma ittifakı kurduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik ilişki geliştirdiğini söyledi. Suudi Arabistan ile ilişkilerin iyi olduğunu savunan Yunan Bakan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürütülen üçlü iş birliklerini de hükümetin dış politika adımları arasında gösterdi. Georgiadis ayrıca İtalya ve Mısır ile yapılan deniz yetki alanı anlaşmalarını örnek verdi.

İSTANBUL VE AYASOFYA ÜZERİNDEN ÇIKIŞ YAPTI

Muhalefetten ve eski Başbakan Antonis Samaras çevresinden gelen "Sizin bir dış politikanız yok" eleştirilerine tepki gösteren Georgiadis, sözlerinin devamında İstanbul ve Ayasofya'yı gündeme getirdi.

Yunan Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün İsrail ile ortaklığımızı ve stratejik ilişkimizi geliştiriyoruz. Fransa ile bir savunma ittifakı kuruyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik bir ilişki geliştiriyoruz. Eğer bunların hepsi 'sizin bir dış politikanız yok' anlamına geliyorsa, o zaman bir dış politikaya sahip olmak ne anlama gelir? Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?"

Kaynak: Haberler.com
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