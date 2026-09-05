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62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
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Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Arda Güler, maçın oyuncusu seçilirken oyundan alınması İspanyol basınında eleştirildi. Jose Mourinho ise milli yıldızı sarı kartı nedeniyle çıkardığını belirterek, "Çok iyi oynuyordu" dedi.

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Betis deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlılarda Kylian Mbappe, uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Real Madrid adına gecenin öne çıkan isimlerinden biri ise Arda Güler oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 62. dakikada oyundan çıkmasına rağmen maçın oyuncusu ödülünü aldı.

62 DAKİKA OYNADI, MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Arda Güler, sahada kaldığı bölümde 7 kilit pas verirken kullandığı 40 pasın 36'sında isabet sağladı. Milli yıldız, 8 uzun topun 6'sını takım arkadaşlarıyla buluştururken 5 kez de top kazandı. Arda'nın etkili performansına rağmen 62. dakikada kenara alınması ise eleştirileri beraberinde getirdi.

MOURINHO: ÇOK İYİ OYNUYORDU

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i neden oyundan çıkardığını açıkladı. Mourinho, "Arda Güler'i değiştirmek zor bir karardı. Çok iyi oynuyordu ama Betis oyuncuları Real Madrid oyuncularından daha kurnaz. Arda sarı kart yüzünden çıktı." ifadelerini kullandı.

"HEP ARDA MI ÇIKACAK?"

Fransız gazeteci Romain Molina, Arda'nın oyundan alınmasına tepki göstererek, "Real Madrid'in ön üçlüsünün statüleri zedelenmesin diye her zaman oyundan çıkan ilk kişi Arda Güler mi olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

The Athletic'ten Mario Cortegana da kararı eleştirerek, "Sarı kartı olduğunu biliyorum ancak Arda'nın yerine oyundan çıkması gereken isim Vinicius Junior olmalıydı. Daha doğrusu oyundan çıkması gereken son isim Arda Güler'di." ifadelerini kullandı.

HUIJSEN İLE TARTIŞTI, COURTOIS ARAYA GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler ile takım arkadaşı Dean Huijsen arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Korner pozisyonunun ardından başlayan tartışmada tansiyon yükselirken kaleci Thibaut Courtois araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA.talha Durgut:

He he. Hem yenilgi hem òvgü

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