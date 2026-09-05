Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'teki kabul oranından Mekke Anlaşması'na, kamuoyu araştırmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar gündemdeki kritik başlıklara dair değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulunarak Türkiye ve bölge gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecini güçlendiren yasal adımları ve uluslararası ittifak girişimlerini değerlendiren Bahçeli, kamuoyu araştırma şirketlerine yönelik yasal düzenleme çağrısını da yineledi.

"467 RAKAMINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın TBMM’de 467 oyla kabul edilmesini değerlendiren Bahçeli, çıkan sonucun toplumsal mutabakatı güçlendirdiğini vurguladı: "Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur."

Sürecin bölge halkıyla kaynaşmayı artırdığını belirten MHP lideri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki parti teşkilatlarına aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden yoğun ziyaretler gerçekleştiğini kaydetti.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI VE İSLAM DÜNYASI

Mekke Anlaşması’nın tarihi bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, İslam ülkelerinin potansiyellerini yeterince değerlendiremediğine dikkat çekti. Türkiye’nin öncülüğünün önemini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Müslüman ülkeler nüfusları ve yeraltı kaynaklarıyla dikkat çekiyor ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye’nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli; Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir."

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ VE YENİ ANAYASA

Hükümet sisteminin uygulamadaki bazı yönlerinin gözden geçirilmesinin faydalı olacağını dile getiren Bahçeli, sistemin sağlıklı işlemesi adına yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA VE SPORDA KİMLİK TARTIŞMALARINA TEPKİ

Kamuoyu araştırmalarının yasal bir zemine oturtulması gerektiğini savunan Bahçeli, algı operasyonlarına karşı uyarıda bulundu. Amedspor araştırması ve dini hayata yönelik anket çalışmaları üzerinden sert eleştirilerde bulundu:

Yasal Düzenleme Çağrısı: "Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerekiyor."

Sporda Etnik Kimlik Uyarısı: "Ne olduğu belirsiz bir araştırma üzerinden siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Spor birleştiren, bütünleştiren, herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir. Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye’yi farklı bir yere götürür."

birleştiren, bütünleştiren, herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir. Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye’yi farklı bir yere götürür." Dini Araştırmalara 'Beşinci Kol' Eleştirisi: "İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir. Türk milleti inançlıdır, ahlaklıdır, imanlıdır; dinine, diyanetine, geleneksel değerlerine, kültürel emanetlerine bağlı ve sadıktır."

Kaynak: Haberler.com