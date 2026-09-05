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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanı ve yöneticilerini Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanı ve yöneticilerini Dolmabahçe'de kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun 4 büyük kulübünün başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katıldığı buluşma Dolmabahçe'de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun önde gelen dört kulübünün başkanını Dolmabahçe'de kabul etti. Görüşmeye Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı.

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI AYNI MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen buluşmada, Türk futbolunun dört büyük kulübünün başkanları bir araya geldi.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK BULUŞMA

Erdoğan'ın dört kulüp başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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