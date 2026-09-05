Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın yatırımcıları için kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

Küresel piyasalar, ABD'den gelen güçlü istihdam verisinin ardından hareketli günler geçiriyor. Piyasa beklentisi 55 bin seviyesindeyken açıklanan verinin 162 bin olarak gerçekleşmesi, ons altın tarafında yaklaşık %2’lik hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kaldığı süreçte, altın piyasası haftayı dalgalı bir seyirle kapattı.

DÜŞÜŞÜN BİR KISMI TELAFİ EDİLDİ

Hafta içinde 4 bin 370 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik açıklamalarının ardından toparlanma emareleri gösterdi. Haftayı 4 bin 430 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, yaşadığı değer kaybının bir bölümünü telafi etmeyi başardı.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA VE FED FAİZ KARARINDA

Önümüzdeki dönemin altın piyasası açısından kritik süreçlere gebe olduğunu belirten finans analisti İslam Memiş, yön belirleyici ana etkenlerin ABD enflasyon verileri ve Fed'in alacağı faiz kararı olacağını ifade etti. Eylül ayının yoğun bir veri akışına sahne olacağını vurgulayan Memiş, altının mevcut bant aralığında beklemeye geçtiğini aktardı.

"ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

Kısa ve uzun vadeli fiyat aralıklarına değinen Memiş, piyasaya ilişkin tahminlerini şu şekilde sıraladı:

Ons Altın Kısa Vadeli Beklenti: 4.300 - 4.500 dolar aralığı

Gram Altın Kısa Vadeli Beklenti: 6.800 - 7.200 TL aralığı

Yıl Sonu Hedefi: Ons altında 5 bin dolar seviyesinin görülme ihtimali

"VATANDAŞ EV VE ARABA ALMAK İÇİN ALTIN BOZDURUYOR"

Gram altının yakın dönemde 7 bin 229 TL seviyelerine kadar yükselmesini fırsat bilen yatırımcıların satışa geçtiğini belirten Memiş, son bir ayda piyasada ciddi bir nakit ihtiyacı ve TL'ye geçiş gözlemlendiğini aktardı. Yatırımcıların altınlarını ağırlıklı olarak ev ve otomobil alımı için bozdurduğu ifade edildi. Yaklaşık 7 aydır baskılanan bir sürecin geride kaldığını savunan Memiş, ons altında 3 bin 950 dolardan 4 bin 430 dolara, gram altında ise 5 bin 950 liradan 6 bin 800 liranın üzerine çıkılan performans dikkate alındığında, altındaki yukarı yönlü isteğin korunduğunu kaydetti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Kaynak: Haberler.com