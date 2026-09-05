Bursa'da Hurdacı Ortaklar Arasında Kanlı Kavga: Balta ile Öldürdü

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hurdacılık yapan Emre G. (31), tartıştığı ortağı Berkan Onur'u (30) baltayla başına vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hurda deposu işleten Emre G. ile ortağı Berkan Onur arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emre G.'nin iddiaya göre, başına baltayla vurduğu Berkan Onur hayatını kaybetti. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken, Berkan Onur'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı