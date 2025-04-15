Rol aldığı projeler ve etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Meltem Kaptan'ın yaşı, biyografisi ve oyunculuk kariyeri araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, Adile Naşit'i canlandıracak olan başarılı oyuncunun kim olduğu ve daha önce hangi yapımlarda yer aldığı sorularına yanıt arıyor. Peki, Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i oynayacak olan Meltem Kaptan kaç yaşında? İşte, detaylar…

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Gütersloh, Almanya'da doğmuştur. Aslen Türk kökenli olan Kaptan, hem Almanya'da hem de Türkiye'de tanınan bir oyuncu, sunucu ve komedyendir. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Kaptan, Philipps-Universität Marburg ve Howard University gibi saygın kurumlarda tiyatro ve medya üzerine öğrenim görmüştür.

Meltem Kaptan kimdir

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Meltem Kaptan, televizyon ekranlarında da çeşitli programlarda sunuculuk yaparak geniş kitlelerce tanınmıştır. Özellikle Almanya'da "Ladies Night" ve "The Meltem Show" gibi yapımlarla öne çıkan Kaptan, sahne performansları ve stand-up gösterileriyle de beğeni toplamıştır.

Adile Naşit'i oynayacak olan Meltem Kaptan kaç yaşında

Uluslararası alanda da dikkat çeken Meltem Kaptan, 2022 yılında rol aldığı "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" filmiyle büyük bir çıkış yapmış, bu rolüyle Berlin Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Meltem Kaptan aslen nereli

Son olarak, Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'i canlandıracağı proje ile gündeme gelen Kaptan, başarılı oyunculuğu ve güçlü sahne duruşuyla şimdiden merakla bekleniyor.

MELTEM KAPTAN HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Meltem Kaptan, hem tiyatro sahnesinde hem de sinema dünyasında başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. Özellikle son yıllarda uluslararası projelerde yer alarak adından sıkça söz ettirmiştir. İşte Meltem Kaptan'ın rol aldığı önemli filmler:

Meltem Kaptan Ölümlü Dünya

Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı – 2022

Bu filmde Meltem Kaptan başrolü üstlenmiş ve performansıyla büyük beğeni toplamıştır. Berlin Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Mortal World (Ölümlü Dünya) – 2018

God You're Such a Prick (Gott, du kannst ein Arsch sein!) – 2020

Knallerfrauen (TV Sketch Show) – 2011–2015

Meltem Kaptan hangi filmlerde oynadı

MELTEM KAPTAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Başarılı oyuncu ve komedyen Meltem Kaptan, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Meltem Kaptan, 2015 yılından bu yana Alman avukat ve yazar Daniel Holl ile evlidir. Çift, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde bulunan tarihi Schloss Nordkirchen'de dünyaevine girmiştir.

Meltem Kaptan evli mi

Kültürel çeşitliliği hayatlarının bir parçası haline getiren ikili, bu deneyimlerini mizahi bir dille anlatmak amacıyla birlikte "Aşık Oldum, Nişanlandım, Mahvettim: Benim Türk-Alman Rüya Düğünüm" adlı bir kitap da kaleme almıştır.