Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!
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Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!

Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!
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Geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinden İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ayrılmıştı. Bu sezon yeni fragmanından da anlaşılacağı gibi Melisa Şenolsun katıldı. Başarılı oyuncu en son Dijital'de yayınlanan Atiye dizisinde oynamıştı. Peki, Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun mesleği nedir? Melisa Şenolsun hangi dizilerde oynadı? Melisa Şenolsun hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu Melisa Şenolsun gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılması üzerine diziye katılacak isim merak ediliyordu. Melisa Şenolsun sosyal medyada araştırılmakta. Peki, Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun mesleği nedir? Melisa Şenolsun hangi dizilerde oynadı? Melisa Şenolsun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncudur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

KİŞİSEL HAYATI

Şenolsun yaklaşık üç buçuk yıldır Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile çıkıyordu, çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılında yönetmen Umut Evirgen ile çıkmaya başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema;

Babam

Güzelliğin Portresi

Buluşma Noktası

Televizyon;

Tatlı Küçük Yalancılar

Kiralık Aşk

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Nefes Nefese

Menajerimi Ara

Masumlar Apartmanı

Dijital;

Atiye

MELİSA ŞENOLSUN MASUMLAR APARTMANI'NA KATILDI!

Dizinin yapım şirketi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıkladı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu. Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.

Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!
Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!
Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi!
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Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli? Melisa Şenolsun biyografisi! - Haberler
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