Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
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Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
05.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:48

CHP'li Muharrem İnce'nin "Genel Merkezin mutfağında bir çete var" sözlerine atıfta bulunan Melih Gökçek, "Muharrem İnce, gel kol kola girelim. El ele tutuşalım, senin söylediğin bu çeteye karşı mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye ilginç bir çağrıda bulundu.

"NE OLUR BU SEFER KIVIRMA"

Muharrem İnce'ye "CHP içindeki çeteyle birlikte mücadele edelim" diyen Gökçek, "Muharrem İnce, gel kol kola girelim. El ele tutuşalım, senin söylediğin bu çeteye karşı mücadele edelim. El ele verirsek sen içerden ben dışardan haşatını çıkarırız. Nacizane benim de katkım olsun CHP'ye... Ne olur sayın İnce bu sefer kıvırma" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim

İNCE, "GENEL MERKEZİN MUTFAĞINDA ÇETE VAR" DEMİŞTİ

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıklamasının ardından İnce, Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız."

Politika Manşet

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