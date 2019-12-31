Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

31.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:52

Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) düzenlenen programla kutlandı.

Fethin yıl dönümü vesilesiyle Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kutlama programında konuşan Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şube Başkanı Mehmet Gömeç, MGV ve AGD olarak 1975'ten beri Mekke'nin fethini çeşitli programlarla kutladıklarını anımsattı.

Toprakların fethinin değil gönüllerin fethinin önemli olduğunu dile getiren Gömeç, "Fetih, izzet ve şerefle insanları tanıştırma mücadelesidir. Bu kutlu gayede karşısına çıkanlara en güzel şekilde mücadele etmektir. Allah'ın bir ismi de Fettah'tır. Fettah, hakka yönelen insanların kalbini imana açan, bütün zorlukları ortadan kaldıran, her işinde üstün gelen kudretiyle kullarına fetihler nasip eden, fethin kapılarını Müslümanlara açan demektir." ifadelerini kullandı.

Gömeç, Hazreti Peygamber'in hayatının örnek alınmasının önemine işaret ederek, AGD ve MGV'nin fetih ve asr-ı saadet şuuruna sahip nesiller yetiştirme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kutlama programı, Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Gecede tiyatro gösterisi icra edilirken, ezgiler ve şiirler de okundu.

Kaynak: AA