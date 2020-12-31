Mekke'nin Fethi Sözleri! Mekke'nin fethi ile ilgili resimler, sözler, mesajlar

İslamiyet'in ilk savaşlarından bir tanesi olan Mekke'nin fethi, Müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Vatandaşlar Mekke'nin fethi ile ilgili resimler, sözler, mesajları merak ediyor. İşte detaylar...

İslamiyet'in ilk savaşlarından bir tanesi olan Mekke'nin fethi, Müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Mekke'ninfethi şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arınmasını sağlayan Mekke'nin fethinin hangi tarihe denk geldiği İslam alemi tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda " Mekke'nin fethi ile ilgili resimler, sözler, mesajları" araştırılırken Mekke'nin fethi ile ilgili resimler ve sözler yönelik araştırmalar da devam ediyor. İşte Mekke'nin fethine ilişkin merak edilenler…

MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ RESİMLER, SÖZLER VE MESAJLAR

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

-Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayirlara vesile olmasi dileği ile..

-Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

-Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

-31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

-Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke'nin Fethi'nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

-İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ AYETLER