Mekanik ve Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin Açılışı Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, Çanakkale, Lapseki, Kepez, Umurbey ve Çardak Belediyeleri iş birliği ile oluşturulan Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nin Sıfır Atık Projesine paralel olarak %100 Geri Dönüşüm hedefi ile işletilecek olan Mekanik ve Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışı, Vali İlhami AKTAŞ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemel Köyü'nde gerçekleştirilen açılış programına; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp YILMAZ, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin BACAK, Kepez Belediye Başkanı Birol ARSLAN, Umurbey Belediye Başkanı Erdal DOĞAN, Çardak Belediye Başkanı Metin SEMERCİ, SUEZ Çanakkale Genel Müdürü Metin SUADİYELİ, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği Müdürü Aysun KAVCAR, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ÇAKAB meclis üyeleri, SUEZ yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

Mekanik ve Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışında; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, SUEZ Çanakkale Genel Müdürü Metin SUADİYELİ ve Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği Müdürü Aysun KAVCAR tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin BACAK, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp YILMAZ, Kepez Belediye Başkanı Birol ARSLAN, Umurbey Belediye Başkanı Erdal DOĞAN, Çardak Belediye Başkanı Metin SEMERCİ, SUEZ Çanakkale Genel Müdürü Metin SUADİYELİ, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek Mekanik ve Biyolojik Arıtma Tesisi açıldı.

Açılış töreni sonrasında Mekanik ve Biyolojik Arıtma Tesisini gezerek incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ ve beraberindeki heyete, SUEZ yetkilileri tarafından yaklaşık 5000 m2'lik tesis binasında, tam otomatik olarak çalışan Mekanik Ayrıştırma Tesisi içinde atığı bileşenlerine ayrıştıran çeşitli elekler, ayırıcılar, taşıyıcı bantlar, balyalayıcılar ile yakıta dönüştüren kırıcılar ve kurutma üniteleri yer aldığı, mevzuatta yer alan tüm şartları (yangın önleme, havalandırma, iş güvenliği ve işçi sağlığı vb. ) sağlayacak şekilde tesisin çalıştığı ve mekanik ayrıştırma tesisi ile atıklardan ikincil hammadde, kompost ve alternatif yakıt üretileceği bilgileri verildi.

Mekanik ayırma tesisinde karışık çöpler bileşenlerine ayrılacak ve öncelikle geri kazanılabilir malzemelerden ikincil hammadde elde edilecektir. Mekanik Ayırma Tesisinin bir bölümü ise kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri kazandıracaktır. Geri kazanılamayan ancak yanabilir malzemeler alternatif olarak hazırlanacaktır.

Gerçekleştirilen projeler ile turistik ve tarihi dokuya sahip ilimizde çevre kirliliği, görüntü kirliliği, tarihi dokunun kirlenme riskini ortadan kaldırarak çevreye uyumlu, fonksiyonel bir proje olarak bölgede katı atıklardan kaynaklı çevre kirliliği sorunu yaşanmayacak ve üye belediyeler sıfır atık projesinde aktif olarak yer alacaktır.

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