MEİGDER 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Başkanlığa Vahap Şehitoğlu yeniden seçilerek güven tazeledi.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda kuruluş nedenlerini anlatan MEİGDER Başkanı Şehitoğlu, yıllar öncesinden 5187 Sayılı Basın Kanunu ile basın hak ve özgürlüklerinin belli bir statüye kavuşturulduğunu, bu hak ve özgürlüklerin nasıl kullanılacağı da hüküm altına alındığını hatırlattı. Ancak, etkin ve hızlı gazetecilik görevinin hakkını veren internet gazetecilerinin bu haklarından mahrum bırakıldığına dikkat çeken Şehitoğlu, "Bu nedenle internet gazetecilerinin de belli bir statüye, basın hak ve özgürlüklerine kavuşmak istemeleri karşısında, dönemin hükümeti harekete geçmiş ve geleneksel basın çalışanlarına verilen haklardan yararlanmamız için 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı hazırlamıştır. Maalesef bu tasarı 10 Şubat 2014 tarihinden bu yana unutulmuştur" dedi.

Günümüzde geleneksel gazeteciliğin yerini alan internet gazeteciliğinin, bağımsız ve özgür duruşuyla son 15 yılda hızla yaygınlaştığını ve etkinleştiğini vurgulayan Şehitoğlu, bu özelliği ile toplumun ve bireylerin haber alma özgürlüğüne de büyük katkı sağladığını belirtti. Bir 'tık' kadar kolay ulaşılan internet gazeteciliğinin, günümüzde artık 'atom' etkisi oluşturacak büyük bir güce sahip olduğunu aktaran Şehitoğlu, "Ancak bu gücü, toplum ve bireyler üzerinde baskı unsuru olarak kullanmak isteyen, art düşünceli, gazetecilik bilgi ve becerisinden uzak, şantajcı, tetikçi ve trollerin, elinde bulunması bir o kadar da sakıncalıdır. İşte tam bu noktada, Mersinlinin yıllarca yakın tanıdığı, haberciliğine güvendiği, tecrübeli ve etik kurallara önem veren gazeteciler tarafından Mersin İnternet Gazeteciler Derneği kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Amacımız Mersin basınını bölmek değildir"

"Derneğimizin kuruluş amacı, Mersin basınını bölmek değildir" diyen Şehitoğlu, Türkiye'de hızla örgütlenen internet gazetecileri gibi, Mersin'de de internet gazetecilerinin haklarının korunması ve bu mecranın amacı dışına taşmaması için mesleki örgütlerini kurmak zorunda kaldıklarının altını çizdi.

Divan Başkanlığını Beyhan Balaban'ın yaptığı açık hava kongresinde yönetim kurulu üyeliklerine Esat Durak, Süleyman Tıraş, Uğur Özgür, Mustafa İnsan, Tayfun Tuna ve İsmail Usta, denetim kurulu üyeliklerine ise Mustafa Göktaş, Hatice Yardım ve Ahmet Söyler seçildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı