Mehmet Tosun İçin Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tosun için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi havalimanı kakın etti, dönüş yolunda trafik kitlendi.

Milas-Bodrum Havalimanı tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun'u karşılamak için genç yaşlı, yüzlerce kişi havalimanına gitti. Yağmurlu havaya ve uçağın 2 saat rötar yapmasına rağmen havalimanını dolduran yüzlerce vatandaş, Başkan Adayı Mehmet Tosun'un havalimanından çıkmasıyla birlikte "Tosun Başkan Bodrum'a İYİ Gelecek", "En Büyük Başkan Tosun Başkan" sloganlarıyla karşıladı.

Öncelikle herkese çok teşekkür eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle siyaset yapıyorum" diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;

"Bu yağışlı hava şartlarına rağmen havalimanında şahsımı karşıladığınız için, iyiliğe ve güzele olan yolculuğumuza katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Aday açıklamamızda dediğimiz gibi, bu yoldan dönüş yok. Attığımız her adımı Genel Merkezimizle birlikte bilinçli bir şekilde atıyoruz demiştik. Ne dedik en sonunda tam yol ileri, hedef Bodrum Belediyesi ve geri dönmek yok arkadaşlar."

Başkan Adayı Tosun; "Biz en büyük ittifakı Bodrum halkıyla yaptık"

"Bizim ittifak bazında işbirliklerine saygımız sonsuz" diyerek konuşmasına devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun; "Ama buradan yüksek sesle tekrar söylüyoruz. Biz bu süreç içerisinde en büyük ittifakı Bodrum halkıyla, Bodrum sevdalılarıyla ve Bodrum'a gönül veren hemşehrilerimizle yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Son sürat, kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sıkmadığımız el, girmediğimiz sokak kalmayacak ve bu seçimi alacağız arkadaşlar" dedi.

"Ankara'dan selam getirdim"

Ankara'dan herkese selam getirdiğini belirten Başkan Mehmet Tosun; "Özellikle bugün bizzat Bodrum Belediye Başkan Adayımızsın diyen, şahsımı çağırıp görüşen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, Genel Başkan Yardımcılarımızın, Genel Merkez Yöneticilerimizin sizlere çok selamını getirdim. Genel Başkanımız Meral Akşener diyor ki; "Bodrum İYİ Parti olarak ne isterseniz her zaman yanınızdayım. Bodrum'dan da, Mehmet Tosun'dan da tavizim yok, vazgeçmem" dedi ve şahsımı bugün aday olarak açıkladı. Bu süre içerisinde zaman zaman çekilmemizi düşünenler, talep edenler olmuştur. Ama biz verdiğimiz sözden geri dönmüyoruz ve tam yol ileri çalışacağız. Bizim hedefimiz Bodrum halkına hizmet etmek, Bodrum'un daha iyi olması, Bodrum insanının daha iyi hizmetlerden faydalanmasıdır. Bizim sevdamız Bodrum ve Bodrum'un barışa, huzura, demokrasiye ihtiyacı var ve demokratik bir yarışla da bu seçimi alacağız" dedi.

Onlarca araçlık konvoyla İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'u havalimanına karşılamaya gelen yaklaşık 500 kişi daha sonra tezahüratlar eşliğinde Bodrum'a dönüş yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA