Mehmet Tönge Alt Geçit inşaatına başlandı

ISPARTA (Habermetre) - Şehir trafiğine neşter

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir trafiğine neşter vurmaya devam ediyor. Göreve gelmesiyle birlikte yol üzerinde kalan evlerin sahipleriyle karşılıklı anlaşarak yıkımlar gerçekleştiren, yol genişletmeleri yapan, bulvarlar açılmasını sağlayan, kavşak düzenlemeleriyle şehir trafiğinin önemli bir şekilde hafifletilmesini sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu bir sözü daha hayat buluyor.

Adiye-Üniversite arası bulvar açıldı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından Fatih Mahallesi 201 Cadde Adliye Kavşağında yol üzerinde kalan 2 katlı evin yıkımı gerçekleştirilmiş ve Adliye Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi Yusuf Yavuz Caddesine kadar kesintisiz trafik akışını sağlayacak olan bulvarın açılması sağlanmıştı.

İstanbul yolu trafik yoğunluğu hafifledi

Özellikle bu bulvarın açılmasıyla birlikte, bulvarın batı bölümünde kalan Fatih, Zafer, Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Hızırbey, Dere gibi mahallelere ulaşım bu yol üzerinden sağlanmaya başlanmış ve böylece İstanbul Yolu ile Mimar Sinan Caddesinin trafik yükü hafifletilmişti.

Alt geçit inşaatı başladı

Şimdi ise belediye hazırladığı proje ile birlikte Adliye-SDÜ Batı Kampusunun Mehmet Tönge Mahallesi Yusuf Yavuz Caddesinin kesiştiği kavşakta altgeçit yapım işine başladı.

Alt geçit 4 şeritli olacak

300 metre uzunluğuna sahip olan battı çıktı olarak tabir edilen altgeçit, 30 metre kapalı geçiş ile Yusuf Yavuz Caddesinin yol atlaması yapılacak. 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şerit olarak yapımına başlanan alt geçidin genişliği ise 18 metre olacak. İşi alan firmaya yer teslimi yapılırken, altgeçit için ilk adım atıldı ve hafriyat alımlarına başlandı. Alt geçidin teslim süresi 110 gün olarak belirlenirken, bu sürenin çok daha da öne çekilebileceği aktarıldı.

Başdeğirmen yerinde inceledi

Mehmet Tönge Mahallesi Alt Geçit çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının şehrin trafiğini açtıkları bulvarlar ve inşa edilen altgeçitle birlikte daha da hafifletebilmek olduğunu söyledi.

6 km kesintisiz trafik akışı

Başkan Başdeğirmen, üniversitedeki öğrenci, akademisyen ve çalışanlarla birlikte Gönen, Keçiborlu hattı, havalimanı, Kara Havacılık Okulu, OSB bölgesinden gelen ve şehrin batı bölümündeki mahallelere gidecek olan araç sürücülerinin bu hattı kullanabileceğini aktarırken, alt geçit ile birlikte bulvarın 6 kilometre kesintisiz trafik akışı sunacağını dile getirdi.

Uzun yıllardır Isparta'da şehir trafiğini rahatlatmak adına neşter vurulamadığı için kent merkezinde yoğunluk yaşandığını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Şehrin içerisindeki trafik yoğunluğunu dağıtacak altyapıları önceki yıllarda oluşturamamışız. Geçtiğimiz dönemki 10 yıl içerisinde belki de 3-4 tane yapılması gereken bu alt geçitlerin, battı çıktıların yapılmaması sebebiyle bizler göreve gelir gelmez bunların yapımları için çalışmalar başlattık. Bu şehrimizin altyapısını ve trafiğini daha rahatlatabilmek adına yaptığımız çalışmalardır" dedi.

Önemli bir araç hareketliliği var

Üniversitenin şehrin öğrenci, akademisyen ve çalışanıyla önemli bir nüfusu oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, "Buradaki vatandaşlarımız araçlarıyla İstanbul Caddesini kullanarak Mimar Sinan Caddesine geçiş yapıyor. Yaptığımız bu alt geçitle ve açtığımız bulvarla üniversitenden, Adliye önüne kadar 6 kilometre hiç kesintisiz ve ışıksız ulaşma imkanı oluşuyor" şeklinde konuştu.

Geleceğe de hitap edecek yatırım

Mehmet Tönge Alt Geçidinin de mahalleye ve Kayı Köyüne çıkan bölünmüş yolu trafik ışığı ya da yapılacak bir ada ile durdurmamak için yapıldığını aktaran Başdeğirmen, "Bu ileriye dönük bir yatırımdır. 20-30 yıl sonrasını düşünemezsek Isparta'ya hiç hizmet edemeyiz. Bugün belki de 'bu altgeçit neden yapılıyor, oranın trafiği çok mu yoğun? ' diye düşünülebilir. Trafik yoğunlaştığı zaman zaten biz bunları yapamıyoruz. Telekomünikasyon, doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyumuz o kadar çok altyapı hatlarımız var ki o hatlar buradan geçtiği sürece bundan sonra da bunu yapma imkanımız olmuyor" görüşlerinde bulundu.

Yoğunluk olmadan o altgeçitler

yapılsaydı sorun yaşamazdık

Şehir Hastanesi üzerinde bulunan Karayolları Kavşağını yapmak için proje hazırladıkları örneğini veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Kavşağı yapmak için proje hazırladık, hazırlanan projeyi uygulamak çok basit ancak altındaki kullanılan altyapıyı yenilemek, deplase etmek çok zor. Nereye aktaracağımızı düşünüyoruz. Yoğunluk olmadan, Şehir Hastanesi kurulmadan oradaki o altgeçitler yapılabilseydi bugün bu kadar sorun yaşıyor duruma düşmeyecektik" dedi.

Geleceğin sorunlarına bugünden çözüm

Amaçlarının ileride meydana gelebilecek olumsuzlukları bugünden çözebilmek olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Eğer biz bugünden çözemezsek, ileriye bırakırsak, benden sonraki ne yaparsa yapsın dersek, aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmemiş oluruz" ifadelerinde bulundu.

Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz

Mehmet Tönge Alt Geçidi yapımının seçim öncesi verdiği sözlerden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Allah'ın izniyle vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Buradaki çalışmadan sadece üniversite faydalanacak gibi de düşünmemek lazım. 5 bin kişilik KYK yurtları var, bu 8 bine çıkıyor. Gönen, Keçiborlu, havalimanımız, Kara Havacılık Okulu, OSB var. O istikametten gelen araçların tamamı Mimar Sinan Caddesine yöneliyor. Mimar Sinan Caddesi üst bölümünde bulunan mahallelere gidecek vatandaşlarımızı bu istikamete yönlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

İş süresi 110 gün, firma

70 güne teslim sözü verdi

Alt geçit tamamlanma süresinin 110 gün olarak belirlendiğini söyleyen Başdeğirmen, "Müteahhit firma 'burayı 60-70 gün içerisinde teslim ederiz' diyor. Alt geçit yapımı dolayısıyla Mehmet Tönge ve Kayı'ya giden vatandaşlarımız bir süre servis yollarını kullanmak zorunda kalacaklar. İnşallah en kısa zamanda kazasız, zararsız, ziyansız biter ve vatandaşlarımızın hizmetine sunarız. Böylelikle vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha yerine getirmiş oluruz, bizde bunun gururunu yaşarız. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek kadar güzel bir şey yok" şeklinde konuştu.

Mahallemiz en kısa yoldan

çarşıya bağlanmış olacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in incelemelerine eşlik eden Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, "Mahallemiz yeni bir bulvar ve altgeçit kazanıyor. Isparta trafiğini rahatlatacak bir çalışma. Şehirden çıkan bir araç hiçbir ışık görmeden üniversiteye bu bulvar üzerinden geçecek. Bu bulvar mahallemiz sınırlarında yer alacak bir alt geçitle yapılıyor. Bundan dolayı memnunuz. Mahallemiz de en kısa yoldan çarşıya bağlanmış olacak. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı mutluyuz. Şehre en uzak mahallelerden birisi olmamıza rağmen buraya yapılan hizmetler sayesinde mahallemizin görünümü daha güzel hale geliyor. Belediye Başkanımıza yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri