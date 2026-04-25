Babacan'dan ittifak açıklaması! Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’da gazetecilerle yaptığı buluşmada önümüzdeki seçimlere yönelik yeni bir siyasi model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Babacan, Meclis’te kurulan Yeni Yol Grubu’nun ilerleyen süreçte daha geniş bir ittifak yapısına dönüşebileceğini söyledi.

YENİ YOL GRUBU İÇİN GENİŞLEME SİNYALİ

Babacan, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Yeni Yol Grubu’nun yalnızca bu üç partiyle sınırlı kalmayabileceğini belirtti. Yeni model kapsamında farklı siyasi partiler ve bağımsız isimlerle de temas kurulabileceğini ifade eden Babacan, “Yeni Yol grubunun önümüzdeki süreçte bir ittifak yapısına dönüşmesini mümkün ve muhtemel görüyoruz” dedi.

"ŞART DEĞİŞMEDEN İŞ BİRLİĞİ MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti ile yeniden bir araya gelme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, ayrılık gerekçelerinin halen geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzlukla mücadelede irade eksikliği ve liyakat sorunlarına dikkat çeken Babacan, mevcut şartlar değişmeden iş birliğinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’de güçlü bir değişim iradesi görmediğini belirterek, “Bugün itibarıyla AK Parti’de de Sayın Erdoğan’da böyle kuvvetli bir değişim iradesi görmüyoruz. Hatta değişim iradesinin zerresini görmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda yeniden bir araya gelelim, yeniden konuşalım açıkçası zor.” ifadelerini kullandı.

“ENERJİMİZİ YENİ ALTERNATİFE YÖNELTTİK”

Siyasette kesin ifadelerden kaçınılması gerektiğini de dile getiren Babacan, mevcut tabloya göre hareket ettiklerini söyledi. “Zayıf ihtimaller üzerinde değil de gördüğümüz gerçekler üzerinden hareket etmek daha faydalı olur, enerjimizi boşa harcamayız. Şu an bizim bütün odağımızı, enerjimizi yeni bir alternatif inşasına toplamış durumdayız.” dedi.

İKİ KUTUPLU SİYASETE KARŞI YENİ MODEL

Babacan, yeni siyasi modelle seçmeni iki kutuplu siyaset arasında bırakmamayı hedeflediklerini belirterek, “Vatandaşlarımıza siyah ve beyaz iki tane seçenek var, ikisinden birisini seç dememek; siyaseti böyle siyah-beyaz bir kutba hapsedip çoraklaştırmamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumda bu yönde güçlü bir talep olduğunu dile getiren Babacan, çalışmaların bu doğrultuda sürdüğünü kaydetti.

